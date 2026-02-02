Finalizó la construcción del nuevo edificio para el Juzgado de Paz de Maciá

Se trató de un proyecto incluido dentro del plan de infraestructura edilicia impulsado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para fortalecer la prestación del servicio en todo el territorio provincial.
Con la firma del acta de recepción, finalizaron las obras del nuevo edificio destinado al Juzgado de Paz de la ciudad de Maciá, un proyecto incluido dentro del plan de infraestructura edilicia impulsado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para fortalecer la prestación del servicio en todo el territorio provincial.
El traslado del Juzgado a su nueva sede se realizará en breve, tras culminar el mes pasado los trabajos, a cargo de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENERSA), para brindar suministro eléctrico a la propiedad.
La obra fue ejecutada en un terreno cedido por la Municipalidad de Maciá para uso exclusivo del Poder Judicial y formó parte de la Licitación Pública Nº 10/24, convocada por la Oficina de Compras del STJ. En ese proceso la adjudicataria fue la empresa VERCO S.A, que presentó una oferta por 251.532.373,49 pesos, inferior al presupuesto oficial establecido para el proyecto.
Para su ejecución se optó por el prototipo de edificio de esquina, uno de los modelos ya diseñados previamente para los Juzgados de Paz por la Dirección de Arquitectura Judicial. Ese organismo también tuvo a su cargo la supervisión técnica de los trabajos ejecutados por la empresa contratista, que avanzaron conforme a los plazos previstos.
Desde la firma del acta de recepción, efectuada en noviembre de 2025, comenzó a regir el plazo de garantía legal de 12 meses, durante el cual la empresa contratista será responsable de atender cualquier eventual defecto constructivo.
La concreción de esta obra completa el conjunto de tres nuevos edificios para Juzgados de Paz programados para el ejercicio 2025, junto con los ya finalizados en Gobernador Mansilla y Hernández. Estas intervenciones se inscriben en el Plan Estratégico de Infraestructura para los Juzgados de Paz, vigente desde 2016, que impulsa la construcción de sedes propias para mejorar las condiciones de atención y trabajo en toda la provincia.
La habilitación del nuevo edificio representa un avance significativo para la comunidad de Maciá y para el fortalecimiento del servicio de justicia, aportando un espacio moderno, funcional y acorde a las necesidades del organismo y de la ciudadanía.