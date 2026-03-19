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Ricardo Gil Lavedra será distinguido como Doctor Honoris Causa por la UADER

El Consejo Superior de UADER resolvió el otorgamiento de la máxima distinción académica a quien es considerado una de las figuras más relevantes del derecho argentino contemporáneo. La propuesta surgió de FCyT. La ceremonia será el 23 de abril en Paraná.

19 de Marzo de 2026
Ricardo Gil Lavedra
Ricardo Gil Lavedra Foto: UADER

El Consejo Superior de UADER resolvió el otorgamiento de la máxima distinción académica a quien es considerado una de las figuras más relevantes del derecho argentino contemporáneo. La propuesta surgió de FCyT. La ceremonia será el 23 de abril en Paraná.

En su primera sesión del año, que tuvo carácter extraordinario, el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) ratificó la propuesta avalada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT); y resolvió otorgarle el título de Doctor Honoris Causa al doctor Ricardo Rodolfo Gil Lavedra. La decisión consta en la Resolución CS Nº002-26.

 

El abogado, juez y político argentino será destinatario de la 19º distinción académica de máximo rango que entregará la UADER, sumándose a una importante lista de figuras emblemáticas en el campo de los derechos humanos, como Carmen Argibay, Estela de Carlotto, Baltasar Garzón y Rosario Badano, entre otras.

 

Entre los fundamentos que sostienen la postulación de Gil Lavedra, se lo destaca como “una de las figuras más relevantes del derecho argentino contemporáneo, reconocido por su extensa trayectoria en la función judicial, su labor académica y su comprometida actuación en la vida pública”.

 

Asimismo, se considera que “su aporte al fortalecimiento de la democracia y a la consolidación del Estado de derecho en la República Argentina constituye un mérito de especial significación para el sistema universitario público”.

 

Cabe señalar que Gil Lavedra se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires e inició tempranamente su carrera en el Poder Judicial de la Nación. Su nombre adquirió dimensión histórica en 1985, cuando integró la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, tribunal encargado de llevar adelante el Juicio a las Juntas Militares. La actuación de Gil Lavedra allí fue reconocida por su solvencia técnica y su contribución a un proceso que definió estándares jurídicos perdurables en materia de verdad, justicia y derechos humanos.

 

Luego de su participación en el Juicio a las Juntas, continuó desempeñando diversas funciones de relevancia en la esfera pública, entre ellas la de conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la de Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. También fue Diputado Nacional, ejerciendo un rol activo en debates vinculados a la organización judicial, el derecho penal y el fortalecimiento institucional.

 

La trayectoria de quien será distinguido por la UADER, combina el ejercicio de la función pública con una reconocida actividad en el ámbito profesional y académico, incluyendo la docencia universitaria en la UBA y su participación en conferencias, seminarios y espacios de formación jurídica tanto en el país como en el exterior.

 

La ceremonia se concretará el jueves 23 de abril, a las 18:30, en el Auditorio "Amanda Mayor" de Rectorado (Avda. Ramírez 1143, Paraná).

Temas:

Ricardo Gil Lavedra UADER Derechos Humanos Doctor Honoris Causa
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