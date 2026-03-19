Firmaron protocolo de actuación ante casos de discriminación en Paraná

Se firmó un protocolo de actuación ante situaciones de discriminación en la Defensoría del Pueblo de Paraná, con la participación de representantes de la Mesa de Diálogo Interreligioso.

“Hoy formalizamos la firma de un protocolo que, a partir de ahora, permitirá brindar herramientas concretas para abordar situaciones de discriminación. Se habilitará una línea telefónica y un espacio específico para realizar reclamos, que luego serán evaluados en cuanto a su procedencia y abordaje", comunicó a Elonce el titular de DAIA Paraná Pablo Soskin.

Y agregó: "La Defensoría del Pueblo también intervendrá a través de su instancia de mediación, con la idea de ofrecer un ámbito adecuado para atender estos casos. El objetivo es que los reclamos puedan canalizarse en un marco extrajudicial, amigable y con un enfoque educativo”.

Firmaron protocolo para actuar ante casos de discriminación en Paraná

Por su parte, el defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, señaló que "el protocolo de intervención también contempla la realización de talleres y capacitaciones orientadas a la prevención, promoviendo la libertad de culto, la tolerancia y la construcción de una sociedad pacífica". "Ese es el objetivo al que aspiramos: poder convivir de manera respetuosa y armoniosa dentro de la ciudad”, completó.

Por su parte, Jorge Ruíz, laico con designación pastoral en la Iglesia Metodista de Paraná, completó: “Este protocolo es muy importante, especialmente para jóvenes y adolescentes que atraviesan momentos complejos, ya que aborda no solo la discriminación religiosa, sino también aquellas vinculadas al género y a los estereotipos que hoy afectan a la juventud”.

Cabe recordar que, ante la inexistencia del INADI, Soskin apuntó a la falta de un respaldo institucional clave para prevenir y actuar frente a situaciones de discriminación.

¿Qué hacer ante una situación de discriminación?

“A partir de este protocolo se implementarán distintos canales de recepción de denuncias, tanto telefónicos como presenciales y a través de las instituciones. Cada caso será abordado de manera interdisciplinaria por profesionales, con el objetivo de generar conciencia sobre qué conductas son correctas, cuáles pueden causar daño y cómo repararlo", explicó Amavet. Y agregó: "La finalidad es promover la tolerancia y la convivencia en comunidad, evitando situaciones de discriminación que perjudiquen a otras personas”.

Próximos pasos

Las autoridades anticiparon que el protocolo será difundido en distintos ámbitos. Se prevé una primera instancia de trabajo con el sistema educativo, prevista para el 24 de abril, en coordinación con organismos provinciales. También se evaluarán estrategias para ampliar su alcance en la comunidad.

Desde la organización destacaron que se trata de un paso importante para fortalecer políticas inclusivas.