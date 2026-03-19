El consumo de carne cayó al menor nivel en 20 años: algunos cortes subieron más de 60% en 12 meses

El consumo de carne cayó a su nivel más bajo en dos décadas.

Consumo de carne cayó al menor nivel en 20 años en Argentina en un contexto de fuerte suba de precios y retracción de la producción, según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA). El dato reflejó que la ingesta per cápita se ubicó en 47,3 kilos anuales, con una caída interanual del 2,5%.

La cifra marcó un retroceso significativo en comparación con el promedio histórico y evidenció una tendencia descendente sostenida en el tiempo. En términos concretos, el consumo bajó 1,2 kilos por habitante por año y se alejó del pico registrado en 2008, cuando alcanzó los 68,4 kilos.

De acuerdo a los datos relevados, el consumo aparente de carne vacuna también mostró una caída en el arranque de 2026, con un retroceso del 13,8% entre enero-febrero en relación al mismo período del año anterior, lo que representó una disminución de 53,2 mil toneladas.

Fuerte caída del consumo de carne.

Menor producción y suba de precios

El informe explicó que la caída del consumo estuvo directamente vinculada a una merma en la producción, que descendió 9,1% en el primer bimestre del año en comparación con igual período de 2025.

Esta contracción implicó una reducción de 45,5 mil toneladas en términos absolutos, lo que generó menor oferta en el mercado interno. A esto se sumó una aceleración en los precios de los distintos cortes, que presionaron sobre el poder de compra de los consumidores.

En febrero, los valores de la carne registraron un incremento del 7% mensual, impulsados tanto por los cortes vacunos como por el pollo entero, que también experimentó subas significativas.

El consumo de carne cayó a su nivel más bajo en dos décadas.

Aumentos en todos los cortes

Dentro de los cortes vacunos, el incremento promedio alcanzó el 7,4% mensual. Entre los mayores aumentos se destacaron la paleta, el cuadril y la nalga, con subas de 8,1% y 8% en los últimos dos casos.

Por su parte, la carne picada común registró un alza de 7,1% mensual, mientras que el asado —uno de los cortes más representativos del consumo argentino— aumentó 5,7% en el mismo período.

En términos de precios, el kilo de asado se ubicó en $16.852,4, el cuadril alcanzó los $19.792,7 y la nalga los $20.527,5. La paleta, en tanto, llegó a $15.817,9 y la carne picada común se posicionó en $9.521,4.

Otros productos también en alza

El informe también destacó subas en productos sustitutos o complementarios. La caja de hamburguesas congeladas aumentó 7,4% mensual, con un valor promedio de $6.854,1 por cuatro unidades.

En paralelo, el precio del pollo entero subió un 10,2% mensual, alcanzando los $4.489 por kilo, lo que evidenció que incluso las alternativas más económicas también registraron incrementos relevantes.

Este comportamiento generalizado de los precios en proteínas animales reforzó el impacto sobre el consumo, ya que limitó la posibilidad de reemplazo por opciones más accesibles.

Subas interanuales por encima de la inflación

En la comparación interanual, los precios de la carne y sus derivados lideraron las subas dentro del rubro alimentos, con un incremento del 54,1%.

Sin embargo, el precio promedio de los cortes vacunos relevados mostró un aumento aún mayor, del 63,6% interanual, superando ampliamente la inflación general del período, que se ubicó en 33,1%.

Entre los cortes, el asado encabezó las subas con un incremento del 67,6%, seguido por el cuadril (65,9%), la paleta (65,7%), la nalga (62,1%) y la carne picada común (56,6%).

Factores detrás del encarecimiento

Desde CICCRA explicaron que la escalada de precios respondió a una recomposición de los valores relativos del ganado en pie, luego de años afectados por condiciones climáticas adversas que restringieron la oferta.

Este contexto generó una menor disponibilidad de animales para faena, lo que impactó en toda la cadena productiva y derivó en aumentos en el precio final al consumidor.

Asimismo, la combinación de menor oferta y mayor presión sobre los costos consolidó un escenario en el que el acceso a la carne vacuna se volvió más limitado para amplios sectores de la población.

Impacto en el consumo y tendencias

La caída del consumo de carne vacuna al menor nivel en dos décadas reflejó un cambio en los hábitos alimentarios, condicionado principalmente por factores económicos.

En este escenario, el consumo de carne vacuna perdió terreno frente a otras proteínas, aunque estas también mostraron incrementos, lo que complejizó aún más la situación para los consumidores, publicó NA.

El informe dejó en evidencia que el mercado cárnico atraviesa un proceso de transformación, marcado por la tensión entre precios en alza y una demanda cada vez más restringida, en un contexto económico desafiante.