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Paraná Infracciones al tránsito vehicular

Video: labraron infracción a conductor que transitó por la vereda en Paraná

Elonce accedió al momento que muestra el momento de la infracción. El conductor dijo comprender la situación, pero un testigo recriminó al chofer de la utilitaria que, si no hubiera sido por una advertencia, estuvo a punto de desencadenar un accidente de tránsito.

19 de Marzo de 2026
Camioneta en infracción en Paraná
Camioneta en infracción en Paraná Foto: Elonce

Elonce accedió al momento que muestra el momento de la infracción. El conductor dijo comprender la situación, pero un testigo recriminó al chofer de la utilitaria que, si no hubiera sido por una advertencia, estuvo a punto de desencadenar un accidente de tránsito.

Debido a un corte al tránsito vehicular por obras sobre calles Italia y Paraguay, los vecinos denunciaron el paso indebido de los vehículos por la vereda, para atravesar esas arterias próximas al microcentro paranaense.

 

Fuentes municipales confirmaron a Elonce que, tras dar intervención a inspectores de Tránsito, éstos constaron el momento en el que una utilitaria hacía su paso por la vereda.

 

Elonce accedió al momento que muestra el momento de la infracción.

“Vengo a entregar material, me esperan para una cirugía”, fundamentó el conductor al tiempo que exigió que, con premura, se labre el acta por la infracción.

 

“No puede pasar por la vereda”, le explicaron los inspectores.

 

A lo que el trabajador dijo comprender la situación, y pidió disculpas. Sin embargo, uno de los testigos recriminó al chofer de la utilitaria que, si no hubiera sido por una advertencia, estuvo a punto de desencadenar un accidente de tránsito.

 

Fuentes municipales confirmaron a Elonce al conductor de la utilitaria se le labró un acta de infracción por circular por la vereda.

Temas:

tránsito vehicular el tránsito en Paraná Infracciones al tránsito vehicular
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