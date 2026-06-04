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Paraná Avanzan los trabajos en la Costanera Baja

La semana próxima quedaría habilitada la ciclovía sobre el margen de la costanera de Paraná

La Municipalidad de Paraná ejecuta la etapa final de reubicación de la ciclovía sobre la Costanera Baja, registró Elonce. Los trabajos incluyen bacheo, señalización, colocación de separadores y refuerzo de la iluminación LED.

4 de Junio de 2026
Ciclovía en Costanera Baja de Paraná
Ciclovía en Costanera Baja de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Municipalidad de Paraná ejecuta la etapa final de reubicación de la ciclovía sobre la Costanera Baja, registró Elonce. Los trabajos incluyen bacheo, señalización, colocación de separadores y refuerzo de la iluminación LED.

La Municipalidad de Paraná avanza con la etapa final de reubicación de la ciclovía en la Costanera Baja, una obra que contempla el traslado del corredor para bicicletas hacia el margen norte. Según informaron funcionarios municipales a Elonce, si las condiciones climáticas acompañan, los trabajos estarán concluidos durante los primeros días de la próxima semana.

 

Las tareas de fresado y bacheo se desarrollan actualmente en el tramo comprendido entre Plaza de Las Colectividades y Plaza le Petit Pisant, considerado el sector más complejo de la intervención.

 

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó a Elonce que, por disposición de la intendenta Rosario Romero, la obra se ejecuta con mano de obra y financiamiento íntegramente municipal.

Ciclov&iacute;a en Costanera Baja de Paran&aacute; (foto Elonce)
Ciclovía en Costanera Baja de Paraná (foto Elonce)

Además, adelantó que durante el fin de semana distintas áreas municipales trabajarán de manera intensiva en la colocación de separadores y señalización vial. “También vamos a trabajar junto a Tránsito en la prevención y el cuidado con cartelería que indicará los sectores afectados por las obras”, sostuvo.

 

Hirschfeld agregó que el proyecto contempla un refuerzo del sistema de iluminación LED en el tramo comprendido entre la Plaza le Petit Pisant y la Plaza de las Colectividades para mejorar la seguridad durante la noche.

 

Buscan mejorar la seguridad vial

 

Por su parte, el Secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, destacó que la modificación responde a pedidos realizados por usuarios habituales de la ciclovía.

 

“Fue un planteo de los ciclistas. El cambio de ubicación va a mejorar la circulación vehicular y disminuir los conflictos que se generaban en las maniobras de giro entre automóviles y bicicletas”, explicó.

La semana próxima quedaría habilitada la ciclovía sobre el margen de la costanera de Paraná

El funcionario señaló que los nuevos separadores cuentan con material reflectivo y estarán acompañados por una mejor iluminación para incrementar la visibilidad nocturna

 

Asimismo, pidió precaución a quienes circulen por la zona mientras se desarrollan los trabajos. “Hasta que finalicen las obras habrá convivencia entre vehículos y bicicletas en algunos sectores. Vamos a reforzar la señalización y la presencia de inspectores para garantizar la seguridad”, afirmó.

 

No habrá cambios en los estacionamientos

 

Bolzán también aclaró que la reubicación de la ciclovía no implica modificaciones en los sectores habilitados para estacionar vehículos sobre la Costanera.

 

“No hay ningún cambio respecto al estacionamiento. Los espacios habilitados continúan siendo los mismos. Lo único que cambia es la ubicación de la ciclovía”, remarcó

Ciclov&iacute;a en Costanera Baja de Paran&aacute; (foto Elonce)
Ciclovía en Costanera Baja de Paraná (foto Elonce)

Según indicaron las autoridades municipales, una vez concluidas las tareas de bacheo se avanzará con la demarcación horizontal, la instalación de señalética y la colocación definitiva de los separadores, con el objetivo de dejar completamente operativo el recorrido de aproximadamente 10 kilómetros que une el Balneario Thompson con la zona de la Plaza le Petit Pisant.

Temas:

ciclovía Costanera Paraná Costanera Baja movilidad urbana seguridad vial
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