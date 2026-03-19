FIFA debe otorgar un permiso para que Argentina y Guatemala jueguen partido amistoso

La Selección argentina tuvo que rearmar su agenda para la fecha FIFA de marzo tras la cancelación de la Finalissima frente a España. Ante la falta de acuerdo entre UEFA y Conmebol, el partido que iba a disputarse en el Estadio Icónico de Lusail, en Doha, quedó descartado y los dirigentes se movieron para conseguir un partido alternativo en la última ventana oficial previa al Mundial 2026.

En este contexto, la AFA aceleró las gestiones y confirmó el partido ante Guatemala el 31 de marzo en la Bombonera.

Pero según el reglamento de la FIFA para sus ventanas internacionales, las selecciones nacionales no pueden jugar dos compromisos en territorios de confederaciones distintas, salvo que la distancia implique un vuelo de menos de cinco horas.

Guatemala tiene programado un partido con Argelia en el estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia, el viernes 27 y la visita a Buenos Aires cuatro días después viola esa norma.

Sin embargo, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FedeFut) pidió a la FIFA un permiso especial para que autorice el partido ante los cambios forzados por el conflicto bélico.

“Ya hicimos la consulta y no se suspende. Lo que pasará es que no dará puntos para el ranking FIFA”, informó el presidente de FedeFut, Gerardo Paiz.

El seleccionado nacional sorprendió con la inclusión de futbolistas como Gabriel Rojas, de Racing, y Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata. Además, está Juan Musso, que así se encamina a ser el tercer arquero del conjunto nacional en la cita mundialista.

Uno de los grandes ausentes es Lautaro Martínez, que se recupera de una lesión: tuvo una distensión en el sóleo de la pierna izquierda a fines de febrero y todavía no pudo volver a jugar. También el defensor Lisandro Martínez arrastra una molestia que le impide jugar por estos días en el Manchester United.

Tampoco está convocado Franco Mastantuono, con poca continuidad en el Real Madrid. Y es llamativa la ausencia de Joquín Panichelli, el goleador argentino del Racing de Estrasburgo que es sensación en Europa.