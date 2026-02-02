“Tenemos miedo”, aseguraron jubilados asaltados en la vereda en Paraná

Una pareja de jubilados fue víctima de un violento asalto este fin de semana en la ciudad de Paraná, cuando se encontraba sentada en la vereda de su vivienda, como lo hacía habitualmente al caer la tarde. El hecho ocurrió en calle Pascual Palma, en jurisdicción de la vecinal Sáenz Peña, y dejó una profunda sensación de miedo e inseguridad en el barrio.

Mabel Curuchet, una de las damnificadas, relató a Elonce que ella y su esposo suelen salir a tomar mate “cuando baja el sol” para refrescarse y observar el movimiento de la cuadra. “Es lo único que hacemos, sentarnos un rato afuera y ver pasar a la gente”, explicó.

Un ataque en segundos

Según su testimonio, todo sucedió en cuestión de segundos. Un hombre se acercó caminando desde la esquina, simulando normalidad, hasta que de repente levantó su remera y se abalanzó sobre su marido. “No vi qué tenía, pero le hizo un ruido raro, algo escondido, y se le fue encima para sacarle el teléfono celular”, contó.

En medio del forcejeo, el delincuente logró llevarse el celular y, luego, la pareja advirtió que también había sustraído los anteojos recetados del hombre, que son fundamentales para su visión. Tras el robo, el agresor se dio a la fuga.

Huyeron tras violento asalto, chocaron en moto y terminaron detenidos (fuente Reporte 100.7)

En la huida, el ladrón y su cómplice protagonizaron un violento siniestro vial al perder el control de la motocicleta en la que escapaban e impactaron contra un automóvil Chevrolet Corsa. El accidente ocurrió cerca de las 20.30 en la intersección de calle General Espejo y Entubado, en barrio Belgrano.

Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes de la motocicleta debió ser trasladado al Hospital San Martín para su atención médica y posteriormente quedó detenido, mientras que el segundo implicado se entregó de manera voluntaria en la Alcaldía de Tribunales.

“Ya no vamos a salir más a la vereda"

En ese momento, un matrimonio que pasaba por el lugar se detuvo para asistirlos, mientras otros vecinos llamaron de inmediato al 911. Minutos después, arribó personal policial, que comenzó a recabar datos y revisar las cámaras de seguridad de la zona.

“Los vecinos fueron fundamentales, enseguida llamaron a la Policía y eso nos dio algo de tranquilidad”, expresó Mabel.

La mujer reconoció que el susto fue enorme, especialmente por las condiciones de salud de ambos. “Los dos tenemos problemas, yo tuve un ACV y él está en rehabilitación. No podemos movernos rápido”, explicó.

“Tenía miedo que me diera otra ACV porque estuve como una hora que no podía detener mi pierna derecha; todo fue tan rápido, tan rápido, que no nos dio tiempo a nada, a nada”, rememoró.

Tras el episodio, la pareja decidió cambiar sus hábitos. “Ya no vamos a salir más a la vereda. Antes era algo cotidiano, pero ahora tenemos miedo”, admitió con tristeza. De hecho, dio cuenta de su temor "por volver a ver" a los delincuentes ya que, "lamentablemente, después quedan afuera".

El testimonio de jubilados asaltados cuando tomaban mate en la vereda

Mabel recordó con nostalgia cómo era el barrio décadas atrás. “Hace 40 años que vivimos acá. Antes era hermoso, mi marido hasta sacaba la perezosa para dormir afuera en verano. Hoy ya no se puede”, lamentó.

A pesar del dolor, destacó el acompañamiento recibido. “El barrio respondió, los vecinos estuvieron, hasta el presidente de la comisión vecinal nos llamó afligido para preguntarnos qué había pasado. Eso te da fuerzas para seguir”, concluyó.