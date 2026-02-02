Incendios en Chubut: cortan una ruta y denuncian a falsos voluntarios  

Los incendios en Chubut no cesan con más de 40 mil hectáreas quemadas y las autoridades informaron que la Ruta Provincial N°71 se encuentra cortada hasta nuevo aviso. En medio del escenario desfavorecedor, se esperan varias jornadas de lluvias en la zona, lo que ayudaría a sofocar los focos.

A través de un comunicado de la Subsecretaria de Protección Ciudadana, se informó que la Ruta Provincial N°71, en el tramo Cholila – Empalme con RN40, se encuentra cortada hasta nuevo aviso.

A su vez, solicitaron transitar sobre la Ruta Provincial N°15 (Cholila - Leleque) con precaución.

Un punto que podría aliviar la labor de los brigadistas es la llegada de más ayuda desde otras provincias, en este caso se tratan de 50 especialistas de Buenos Aires y 60 de Córdoba.

Respecto al clima, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica en su reporte diario que para este lunes y martes se esperan lluvias, aunque también habrá viento. Este pronóstico vendrá acompañado de baja de temperatura, con máximas que no superarán los 20 grados, de acuerdo a lo consignado por NA.

Falsos voluntarios denunciados

El intendente de Cholila, Silvio Boudargham, denunció una red de "falsos voluntarios" que estaban comercializando las donaciones llegadas desde Bariloche.

Boudargham, quien participa activamente dentro de los operativos de asistencia a los damnificados, se presentó personalmente en la comisaría local y denunció a una red de personas: “Traían donaciones desde la localidad de Bariloche y, en lugar de entregarlas a los vecinos, las vendían para su propio beneficio”, confirmó el mandatario comunal.

La irregularidad comenzó a ser detectada con los tanques de agua de 1.200 litros, que comercializaban entre $100 mil, y $ 150 mil para las personas necesitadas. Uno de los camiones fue interceptado por agentes policiales y quien lo manejaba advirtió que de los 60 bidones, solo 5 o 6 llegaban para los damnificados. El resto era comercializado.

Inicialmente se identificaron al menos dos personas que realizaban las maniobras fraudulentas, pero la policía está periciando los celulares y no descartan que haya mayor cantidad de implicados y de venta de diferentes donaciones.

Tras la denuncia de Boudargham, la investigación quedó en manos de la Fiscalía de la Comarca Andina, indica Clarín.