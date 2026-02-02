"Tengo plantel para pelear", afirmó Gallardo tras el empate ante Central  

Pasado el empate sin goles entre River y Rosario Central en Arroyito, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa, donde realizó un profundo análisis sobre el desempeño y el momento que viven sus dirigidos en el comienzo de este incipiente Torneo Apertura.

"No pudimos convertir pero puedo destacar el buen funcionamiento del equipo sobre todo en la primera mitad. En una cancha siempre complicada asumimos el rol protagónico con buena circulación, buen control de juego. Fue un muy buen primer tiempo, me sentí muy reflejado e identificado con lo de la primera etapa. Luego nos costó sostener porque jugamos ante un rival complicado, empezaron a empujar de otra manera, lo emparejaron en el segundo tiempo y nos faltó frescura con los cambios para terminar mejor el partido. Me voy tranquilo con el funcionamiento. Seguimos creciendo y en evolución. El gol llegará porque si el equipo juega bien, el gol va a llegar".

"Salas es delantero. No jugamos con un 9 de referencia. Entramos, salimos, nos movemos. Es el sistema para jugar. Creo que en mi gestión pocas veces con casos puntuales que hemos tenido, los jugadores delanteros que no dan referencias siempre fueron así. Por características también se hablará no hacen goles. Lo típico, lo de siempre. Nada que no vaya a suceder cuando el año pasado Driussi tampoco hacía goles y luego sí los hizo. Se lesionó... Son jugadores que tienen gol y que por el funcionamiento van a convertir. Yo estoy tranquilo porque veo evolución en el juego".

El Muñeco habló sobre que el partido fue una buena medida, para el plantel. “Hablamos de eso todos estos días que íbamos a tener una prueba. Parecía que no habíamos jugado contra nadie. Central es una buena medida, un rival complicado y demostramos que vinimos acá y jugamos como nosotros queríamos. Podríamos haber hecho un gol, eso nos hubiera dado otra posibilidad en el segundo tiempo. No lo hicimos. Vuelvo a repetir. En lo que vi hoy, de acuerdo, sigue habiendo evolución en el equipo. Se vio ante un rival durísimo y en su cancha, que vinimos y nos plantamos. Y cuando Central vino, y la parada era difícil, la bancamos. Por momentos controlás el partido, por momentos no y ahí tenés que hacerte fuerte. Y respondimos".

"Si no hubiese visto todo lo que vi de Paulo en este inicio de año, es un jugador de River. El jugador de River tiene que tener cabeza para estar, bancarse cuando no juega y prepararse para hacerlo cuando está afuera. Esa es la mentalidad que tiene que tener el jugador de River".

Acerca del desempeño del mediocampo dijo que lo encontró "mejor” y agregó: “En esta nueva construcción lo del año pasado, dije, lo dejamos atrás. Miramos el presente con optimismo de acuerdo a lo que nosotros pretendíamos de este inicio de año. Buscar variantes que nos dieran soluciones y aportaran buen funcionamiento. El equipo no es la mitad de la cancha, es desde el arquero, la línea de 4, los mediocampistas, los delanteros, todos. Pero vamos encontrando soluciones y sintiéndonos cómodos".

También habló sobre Beltrán y Borré. Sobre el primero afirmó que "lo vi bien. Volvió a responder en un partido más exigente. Se la recontra bancó. Estoy contento por él".

Mientras que al hacer referencia a Borré expresó: "Lo que no entienden tal vez es que no hay para nuestro funcionamiento un delantero que venga, tac, vení y jugá. No es fácil. Estuvimos en el mercado, seguimos evaluando condiciones y posibilidades y jugadores para River es difícil encontrar. Y así todo, cuando son probados, tenés que venir y responder. Entiendo esta cosa de que 'hay que traer', pero no es traer por traer. Intento ser cauto, ver en los chicos también evoluciones, qué nos pueden dar en la competencia ya por los puntos. Qué nos pueden generar para tener recambio y frescura. Y también es un período hasta mitad de año, tres meses y pico de competencia en el cual tengo plantel para pelear".

"Tengo plantel para pelear y luego veremos. Entiendo que se estén buscando, si River tiene que traer un 9. Pero es una opinión facilista. Cuando vos empezás en la búsqueda, no es fácil. Hacer nombres propios... ¿De qué sirve? Si no hay posibilidad de una. Intentaremos seguir convencidos de que el plantel nos seguirá dando soluciones", expresó finalmente Gallardo.