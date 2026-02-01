Maratón Santa Fe-Coronda: Alessio Occhipinti se consagró bicampeón en la edición 2026

La Maratón Santa Fe-Coronda volvió a vibrar este domingo con una definición histórica. El italiano Alessio Occhipinti se impuso en la edición 2026 y logró el bicampeonato, repitiendo la consagración obtenida el año pasado en una competencia que reunió a la élite mundial de la natación en aguas abier
La Maratón Santa Fe-Coronda tuvo este domingo 1 de febrero una nueva jornada inolvidable con la consagración del italiano Alessio Occhipinti, quien se quedó con la edición número 48 de la competencia y reafirmó su nombre entre los grandes de la prueba más emblemática de aguas abiertas del país.
Con un tiempo de 8 horas, 42 minutos y 59 segundos, el nadador romano de 29 años dominó las exigentes aguas del río Coronda y repitió el título obtenido en 2025, logrando así el bicampeonato en “La más linda del mundo”, una de las pruebas más duras y prestigiosas del calendario internacional.
La edición 2026 volvió a convocar a miles de personas a lo largo del recorrido de 59 kilómetros, desde Santa Fe hasta Coronda, en una jornada marcada por la emoción, el esfuerzo extremo y el acompañamiento incondicional del público en cada tramo del río.
Un triunfo que consolida una hegemonía italiana
Con esta victoria, Occhipinti igualó en cantidad de títulos a su compatriota y guía deportivo Simone Ercoli, quien también supo coronarse en dos oportunidades, en las ediciones 2013 y 2014. La relación entre ambos volvió a quedar reflejada tras la llegada, cuando Ercoli destacó el desempeño de su pupilo y celebró el resultado con emoción.
El dominio italiano fue absoluto en el podio de la Maratón Santa Fe-Coronda 2026. Detrás del campeón arribaron Giuseppe Ilario, con un tiempo de 8 horas, 50 minutos y 22 segundos, y Niccoló Ricciardi, que completó la prueba en 8 horas, 53 minutos y 51 segundos, conformando un podio íntegramente europeo.
La supremacía del equipo italiano ratificó el alto nivel competitivo que atraviesa la delegación, que año tras año se presenta como una de las grandes candidatas en esta clásica prueba de resistencia.
El orgullo local y una actuación histórica
El gran destacado argentino de la jornada fue el santafesino Martín Carrizo, quien finalizó en el cuarto puesto, quedando a tan solo un minuto y 11 segundos del podio. Con un tiempo de 8 horas, 55 minutos y 11 segundos, el nadador local protagonizó una actuación memorable que fue ovacionada por el público en la costanera corondina. Asimismo, el paranaense Santiago Boviez terminó 18º.
Carrizo luchó durante horas por meterse entre los tres primeros, dejando todo en el agua y llevando la bandera de Santa Fe a lo más alto, en una edición que quedará grabada en la memoria colectiva por su nivel deportivo y emotividad, indicó Aire de Santa Fe.
En la rama femenina, la italiana Mayte Puca volvió a ser protagonista al finalizar primera entre las mujeres, ubicándose en el noveno puesto de la clasificación general, con un tiempo de 9 horas, 18 minutos y 53 segundos, logrando también el bicampeonato y confirmando su gran presente en la Maratón Santa Fe-Coronda.