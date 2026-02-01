 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Sucedió este sábado

Una pareja denunció una estafa tras quedarse sin celebración el mismo día de su boda en Paraná

1 de Febrero de 2026
Casamiento. Foto: Ilustrativa.

Habían contratado con meses de anticipación un servicio integral para 80 invitados y abonado más de seis millones de pesos. El mismo día del evento les habrían informado que no estaba organizado, por lo que radicaron una denuncia policial y el caso quedó bajo investigación.

Una nueva denuncia por presunta estafa en el rubro de eventos sociales volvió a generar preocupación en Paraná. Esta vez, una pareja que planeaba celebrar su casamiento este sábado habría quedado sin fiesta horas antes del encuentro, pese a haber contratado y abonado con anticipación un servicio integral de catering.

 

Según el relato de los damnificados, el evento estaba previsto para 80 invitados e incluía salón, musicalización, mesa dulce, torta y atención general. El contrato se habría iniciado meses atrás y, de acuerdo a lo manifestado, ya se habían pagado más de seis millones de pesos.

 

 

El inconveniente se habría presentado el mismo día de la celebración, cuando recibieron una comunicación que alteró por completo la jornada.

 

El llamado que cambió los planes

 

De acuerdo a la denuncia, cerca de las 9 de la mañana Estela, de 52 años, habría recibido un mensaje o llamado de la responsable del servicio contratado, quien les habría indicado que el evento no se realizaría porque no habría preparativos listos. También se les habría propuesto una eventual reprogramación, aunque sin fecha concreta.

 

La noticia, siempre según el testimonio de la pareja, generó sorpresa y angustia, no solo por la pérdida económica sino por el significado personal del festejo, ya que planeaban formalizar una relación de más de dos décadas.

 

El servicio de catering no estaba listo. Foto: Ilustrativa.

 

Tras esa comunicación, intentaron ubicar a la prestadora sin obtener respuestas según le informaron a Reporte 1007.

 

Verificación en el salón y denuncia

 

Ante la falta de certezas, se dirigieron al Salón Asturiano, donde supuestamente se iba a llevar a cabo la fiesta. Allí habrían constatado que el espacio permanecía cerrado y que no habría indicios de organización para un evento de esas características.

 

 

Con ese panorama, realizaron la denuncia en sede policial. Desde la Policía de Entre Ríos confirmaron que personal de Comisaría Decimocuarta recepcionó la exposición de una ciudadana que manifestó haber sido víctima de un presunto incumplimiento contractual relacionado con un servicio de catering.

 

La causa quedó sujeta a investigación judicial para determinar responsabilidades y establecer si existió una estafa o un incumplimiento comercial.

 

Según trascendió, la misma prestadora ya habría sido señalada en otras oportunidades por situaciones similares vinculadas a eventos sociales.

