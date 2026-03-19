“Los pueblos sin memoria repiten los errores”, apuntó Romero en una muestra artística

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, participó del recorrido de la muestra “Biomemoria” en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, junto a estudiantes y autoridades municipales. La actividad se desarrolló en el marco de las propuestas vinculadas al 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Durante la visita, la jefa comunal compartió la experiencia con alumnos de la escuela Bazán y Bustos, quienes también dialogaron con los artistas. En ese sentido,

Romero destacó la importancia de estos espacios para las nuevas generaciones. “Son jóvenes que no vivieron la dictadura y que, a través de este recorrido, pueden llevarse imágenes y contenidos para trabajar en el aula sobre lo que significó el período de 1976 a 1983”, fundamentó.

Romero en "Biomemoria" (foto Elonce)

En ese sentido, remarcó que se cumplen 50 años de aquel proceso histórico. “Desde 1930 en adelante, la Argentina sufrió numerosas dictaduras y reiteradas interrupciones de los gobiernos democráticos. Sin embargo, la de 1976 a 1983 fue particularmente dura y cruel, especialmente con muchos hombres y mujeres jóvenes. Hubo desaparición forzada de personas, apropiación de niños y presos políticos. Además, se implementó un plan económico que debilitó la industria nacional, incrementó de manera significativa la deuda externa y dejó profundas consecuencias culturales y sociales en el conjunto del pueblo argentino”, historizó.

Y agregó: “La recuperación democrática del 10 de diciembre de 1983 fue, a mi entender, un proceso querido y trabajado por todos los sectores de la sociedad, no solo por los partidos políticos. Desde entonces hemos logrado sostener una democracia fuerte, algo que hoy reivindico más allá de las diferencias existentes. Los partidos políticos tuvieron un rol central tanto en la recuperación como en la consolidación de la democracia argentina”.

Importancia de recordar

Romero sostuvo que la construcción de la memoria es fundamental para evitar repetir errores del pasado. “Los pueblos que no tienen memoria repiten los errores”, señaló.

En esa línea, consideró que transmitir estos hechos a las nuevas generaciones es clave para fortalecer el sistema democrático. También resaltó el rol del voto y la participación ciudadana como pilares de la vida institucional.

Romero en "Biomemoria" (foto Elonce)

“Ninguna dictadura es en beneficio de las personas. Por eso sostenemos el sistema democrático que, con todos sus defectos, garantiza libertades fundamentales, no solo de pensamiento, sino también de organización. Las sociedades pueden evolucionar hacia mejores condiciones en la medida en que exista un sistema que asegure esas libertades, el derecho al voto y la posibilidad de elegir representantes cada cuatro o dos años. Son derechos que no debemos perder”, insistió la intendenta.

Una experiencia sensorial enfocada en las nuevas generaciones

La obra fue desarrollada por un colectivo de cinco artistas nucleados en la asociación Club El Barrio, quienes vienen trabajando en distintos espacios culturales de la ciudad; y el eje central de la propuesta gira en torno a los desaparecidos durante los primeros años del terrorismo de Estado.

La muestra incorpora testimonios y representaciones vinculadas a víctimas de Entre Ríos, en particular, de la ciudad de Paraná, por ello se destacan las historias de Pichón Sánchez, Mario Menéndez, Francisco Herbeta y Elsa Díaz, militantes que fueron asesinados o permanecen desaparecidos.

“Los pueblos sin memoria repiten los errores”, apuntó Romero en una muestra artística

“La obra aborda principalmente la reconstrucción de una atmósfera que refleja la violencia presente en la vida cotidiana de la sociedad de aquella época. Además, está dirigida especialmente a estudiantes de escuelas secundarias entrerrianas, ya que consideramos fundamental mantener la continuidad histórica del conocimiento sobre lo que fuimos, como parte esencial en la construcción de la identidad nacional”, explicó el artista Gustavo Hennekens.

“Nos dirigimos a los argentinos que se están incorporando a la sociedad para decirles `esta parte de la historia es lo que no debe aceptarse otra vez´”, sentenció.

La docente Nancy Neyber, de la escuela Bazán y Bustos, destacó la importancia de la presencia de los alumnos en la muestra para que “puedan conocer lo que sucedió en esta época, y no perder la memoria”. “El objetivo que tenemos como docentes es visibilizar y sensibilizar a nuestros estudiantes sobre lo que sucedió y desde mi catedra pusimos énfasis en la tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense luego del hallazgo de restos identificados en La Perla; el poder conocer los avances tecnológicos y cómo influyen en el conocimiento de la sociedad”, fundamentó.