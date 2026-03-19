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Política Se abonará por complementaria

El gobierno abonará este viernes, por complementaria el incremento salarial docente

El gobierno de la provincia informó que este viernes 20 de marzo se abonará, por complementaria, el incremento salarial ofrecido por el Ejecutivo provincial al sector docente. También se abonará lo correspondiente al sector pasivo docente.

19 de Marzo de 2026
Casa de Gobierno.
Casa de Gobierno. Foto: (GPER).

El gobierno de la provincia informó que este viernes 20 de marzo se abonará, por complementaria, el incremento salarial ofrecido por el Ejecutivo provincial al sector docente. También se abonará lo correspondiente al sector pasivo docente.

El gobierno de la provincia informó que este viernes 20 de marzo se abonará, por complementaria, el incremento salarial ofrecido por el Ejecutivo provincial al sector docente.

La medida contempla el pago de una suma de carácter no remunerativa y no bonificable, con un tope de 60.000 pesos.

Dicho monto se compone de un incremento en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) de 36.000 pesos y de 24.000 pesos correspondientes al Complemento por Conectividad Provincial, por cargo, 15 horas cátedra de nivel secundario o 11 horas cátedra de nivel superior.

Asimismo, se informó que también se abonará este viernes lo correspondiente al sector pasivo docente, que percibirá una suma extraordinaria, de carácter no remunerativa y no bonificable, de 30.000 pesos.

Temas:

Aumento salarial Gobierno provincial docentes
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