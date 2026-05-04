AMET espera una propuesta “significativa” en la reapertura de paritarias docentes

El gremio AMET se prepara para la reapertura de la paritaria salarial convocada por el Gobierno provincial, en una instancia que será clave para discutir una recomposición en el sector docente. La audiencia está prevista para el jueves a las 15 en la Secretaría de Trabajo, en el marco del diálogo con los sindicatos.

Desde el sindicato señalaron que esta convocatoria responde a un reclamo sostenido en el tiempo. “Es algo que veníamos reclamando, las medidas de fuerza que se hicieron en su momento formaban parte justamente de ese pedido”, expresó el secretario general Andrés Besel en diálogo con Elonce.

En ese sentido, el dirigente remarcó que el principal objetivo será evaluar la propuesta oficial. “Vamos a esperar el día jueves para ver de qué manera el Gobierno lleva una propuesta de recomposición salarial que realmente sea significativa y alcance a cubrir lo que fue el proceso inflacionario”, sostuvo.

Reclamo por pérdida salarial

Desde AMET advirtieron que existe un atraso en los salarios del sector que aún no fue compensado. “Ya veníamos atrasados a marzo en un 5,9 por ciento, y eso no se solucionó con la recomposición unilateral que dio el Gobierno a través de un decreto con el que no estábamos de acuerdo”, indicó Besel.

El dirigente explicó que antes del encuentro con el Ejecutivo habrá una instancia interna para definir los parámetros de negociación. “Tenemos una reunión con los contadores y la Comisión Directiva para analizar los números y luego escuchar a los paritarios del Gobierno”, señaló.

En función de esos elementos, el gremio definirá su postura. “Con esas dos líneas de trabajo decidiremos la aceptación o no, o si presentamos alguna otra propuesta”, agregó.

Secretario general de AMET, Andrés Besel.

Otros puntos en agenda

Si bien la discusión central será salarial, desde AMET adelantaron que buscarán incorporar otros temas vinculados a las condiciones laborales. “Venimos solicitando que se activen las comisiones paritarias de trabajo, porque hay puntos que no son netamente salariales pero que hacen a la tarea cotidiana”, explicó el dirigente.

No obstante, aclaró que la instancia convocada estará enfocada principalmente en los ingresos. “En el marco del jueves es netamente la paritaria salarial, pero seguramente lo vamos a plantear”, indicó.

En relación a los niveles actuales, el gremio sostuvo que los ingresos se encuentran por debajo de lo que consideran necesario. “Hoy estamos en un piso de 750 mil pesos, mientras que la canasta básica está por arriba de 1.300.000”, precisó a Elonce.

AMET.

Definiciones tras la negociación

El resultado de la reunión será analizado por los órganos internos del sindicato. Desde AMET indicaron que la postura final se resolverá en un congreso extraordinario de delegados.

“En ese marco de datos vamos a decidir la postura del gremio”, explicó Besel, quien insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo que contemple el contexto económico.

En paralelo, el dirigente también hizo referencia al proceso electoral interno y convocó a la participación de los afiliados. “Nuestro mensaje es que participen, que vayan a votar, porque es la voz de cada uno”, concluyó en diálogo con Elonce.