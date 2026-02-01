Boca quiere recuperarse ante Newell´s en La Bombonera: horario y formaciones

El Boca de Claudio Úbeda afronta este domingo un compromiso clave para recomponer su arranque en el Torneo Apertura 2026. Desde las 19.15, el conjunto azul y oro será local frente a Newell’s Old Boys en La Bombonera, con la obligación de volver al triunfo después del traspié sufrido ante Estudiantes. Con tres puntos en dos fechas, el equipo todavía busca regularidad y pretende hacerse fuerte en casa para no ceder terreno en la Zona A.

La derrota en La Plata dejó interrogantes en el funcionamiento y también condicionó el armado del plantel. El cuerpo técnico trabaja sobre variantes obligadas por lesiones y apunta a recuperar solidez colectiva ante un rival que llega con necesidades similares.

Reorganización obligada por ausencias

El panorama sanitario ha sido uno de los principales desafíos para el entrenador. Siete futbolistas quedaron fuera de la convocatoria, varios de ellos habituales titulares en ataque. Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Alan Velasco, Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez y Lucas Janson no estarán disponibles, lo que obligó a modificar la estructura ofensiva.

En ese contexto, Iker Zufiaurre aparece como alternativa desde el inicio, mientras que Ángel Romero aguardaría en el banco. En la mitad de la cancha, Santiago Ascacíbar ingresaría por Tomás Belmonte y también se prevé el regreso de Ander Herrera para aportar experiencia y equilibrio. La sorpresa podría ser Gonzalo Gelini, quien sumó minutos en la última jornada y ahora tendría lugar entre los titulares.

Boca quiere volver a la senda de la victoria. Foto: Archivo.

De no mediar cambios, Boca formaría con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Ascacíbar, Herrera; Gelini, Zufiaurre y Exequiel Zeballos.

Newell’s, con antecedentes adversos en el estadio

El conjunto rosarino intentará aprovechar el momento del local para dar el golpe. La Lepra no logra una victoria en La Bombonera desde hace más de una década y, en sus últimas presentaciones allí, acumuló derrotas y empates. El recuerdo más cercano tampoco es favorable, tras una caída amplia en su visita anterior.

La dupla técnica integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez mantendría la base del equipo que igualó ante Independiente. Sin embargo, también afronta inconvenientes en defensa por lesiones musculares, lo que reduce las opciones en la última línea. Gabriel Arias seguiría en el arco, acompañado por Méndez, Goitea, Salcedo y Luciano; en el mediocampo se ubicarían Regiardo, Acuña y Gómez Mattar; mientras que Herrera, Cóccaro y Guch integrarían el frente ofensivo.

Horario, TV y arbitraje

El partido se jugará este domingo desde las 19.15 en La Bombonera, con transmisión de ESPN Premium y arbitraje de Darío Herrera.

Para Boca, el encuentro representa más que tres puntos: se trata de recuperar confianza, ordenar el equipo y volver a mostrar fortaleza como local en el inicio del campeonato.