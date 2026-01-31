Independiente y Vélez empataron 1-1 en un partido vibrante del Apertura

Independiente y Vélez igualaron 1-1 en Avellaneda, con un duelo intenso donde Jano Gordon marcó gol y en contra por el Torneo Apertura.
En un partido lleno de emociones, Independiente y Vélez no lograron sacarse diferencias y finalizaron igualando 1-1 en el estadio Libertadores de América. La visita se había adelantado con un gol de Jano Gordon, que apenas un minuto después convirtió en propia puerta para equilibrar el marcador. El Rojo sumó así su tercer empate consecutivo, mientras que Vélez mantiene su liderazgo en la Zona A del torneo.
Desde el inicio, el encuentro mostró intensidad y oportunidades para ambos equipos. Santiago Montiel fue el más activo del local, con remates que exigieron al arquero Álvaro Montero, mientras que la visita respondió con desbordes de Dilan Godoy y Manuel Lanzini, quienes generaron peligro con ataques por ambas bandas. Rodrigo Rey, arquero de Independiente, se convirtió en una figura clave al desviar varias ocasiones claras.
Gordon, héroe y villano en 60 segundos
El marcador se abrió a los 31 minutos con el gol de Jano Gordon tras un tiro de esquina de Pellegrini y la peinada de Godoy. Sin embargo, apenas un minuto después, el propio defensor intentó despejar un centro de Leonardo Godoy y terminó enviando el balón a su propio arco. La rápida sucesión de emociones dejó a ambos equipos igualados y dio un dramatismo especial al encuentro.
Vélez tuvo oportunidades de volver a ponerse en ventaja, como un cabezazo de Diego Valdés que se fue cerca del palo, mientras que Independiente respondió con maniobras colectivas y cabezazos de Montiel que exigieron al arquero Montero. La primera mitad terminó con ambos equipos repartiendo protagonismo y un empate que reflejaba la paridad en el campo.
El complemento mantuvo la intensidad, aunque con menos claridad en los ataques. Independiente buscó aprovechar los espacios con Gabriel Ávalos y Abaldo, mientras que Vélez, liderado por Valdés y Godoy, generó peligro a través de jugadas rápidas y remates desde fuera del área. Rodrigo Rey sostuvo a su equipo con varias intervenciones clave.
Empate que mantiene la tensión en la Zona A
Con este resultado, Independiente y Vélez continúan su camino en el Torneo Apertura con perspectivas distintas: el Rojo suma su tercer empate consecutivo y necesita mejorar su eficacia ofensiva, mientras que Vélez lidera la Zona A y mantiene la ilusión de mantener el primer puesto.
En los minutos finales, Independiente tuvo la oportunidad de llevarse la victoria con una acción de Alex Verón, pero Rey achicó correctamente y evitó el gol. El partido dejó sensaciones mixtas: emoción constante para los espectadores y puntos repartidos que mantienen la competitividad de la Zona A, publicó Infobae.
El próximo compromiso de Independiente será buscar romper la racha de empates ante su siguiente rival en Avellaneda, mientras que Vélez deberá seguir consolidando su liderazgo y mantenerse sólido en defensa y ataque para sostenerse en la cima del Torneo Apertura.