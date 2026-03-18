Lionel Messi sigue haciendo historia y llegó a los 900 goles oficiales como jugador profesional tras su anotación con Inter Miami.
El astro argentino Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional al marcar el primer tanto del partido entre Inter Miami y Nashville, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions. Con 38 años, el delantero sigue sumando récords y consolidando su legado en el fútbol mundial.
El gol llegó tras una combinación con el lateral Sergio Reguilón y fue un zurdazo bajo que puso en ventaja al equipo de la MLS por 1-0. Esta anotación histórica refleja la constancia y calidad del jugador a lo largo de más de dos décadas de carrera profesional.
De los 900 goles, 115 fueron con la Selección argentina, incluyendo 13 en Copas del Mundo, lo que demuestra su impacto tanto en clubes como en el ámbito internacional.
Un récord que trasciende fronteras
El logro de Messi se suma a una carrera colmada de hitos y títulos, desde su etapa en Barcelona, donde marcó la mayoría de sus goles, hasta su actual desempeño en Inter Miami. Cada tanto alcanzado refuerza su posición como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol.
Los aficionados y compañeros celebraron el récord en el estadio, reconociendo no solo la cifra impresionante, sino también la constancia y el talento que lo han caracterizado desde sus inicios.
Este hito consolida aún más la trayectoria de Messi como un jugador que combina técnica, visión de juego y capacidad goleadora, cualidades que lo distinguen a nivel mundial.
Impacto histórico y legado futbolístico
Más allá de los números, los 900 goles simbolizan un legado que inspirará a futuras generaciones de futbolistas. Cada gol tiene su historia y representa un momento clave en la carrera de Messi, tanto a nivel de clubes como en la Selección, indicó Noticas Argentinas.
El delantero argentino sigue desafiando la edad y las expectativas, demostrando que su influencia en el fútbol no se limita a récords, sino también a su capacidad de generar jugadas decisivas y cambiar partidos con su talento.