Vuelve Patronato al Grella: habilitaron la venta de entradas para el domingo

Después de varias semanas sin presentarse en Paraná, Patronato volverá a jugar en el estadio Presbítero Bartolomé Grella este domingo 22 de marzo desde las 16. El rival será Colegiales, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Primera Nacional, en un contexto donde el equipo busca revertir su inicio de temporada.

Desde la institución confirmaron que ya se encuentra habilitada la venta de entradas para el encuentro. Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma oficial del club, mientras que también habrá expendio presencial el mismo día del partido.

En cuanto a los socios, podrán ingresar sin cargo a los sectores Grella y San Nicolás, siempre que tengan la cuota de marzo al día. Además, quienes deseen acceder a plateas podrán adquirirlas mediante el sistema habilitado por el club.

Cómo comprar las entradas

Para los no socios, la venta se realiza exclusivamente a través de la web oficial de venta de entradas de Patronato. Allí se encuentran disponibles todos los sectores del estadio, con distintos valores según la ubicación elegida.

El club informó que el domingo, desde las 12, se habilitará la venta presencial en las boleterías del Grella. También se dispuso un canal de atención a través de WhatsApp para resolver consultas vinculadas al acceso al estadio.

En relación a los precios, las populares tienen un valor de 30.000 pesos para no socios, mientras que las plateas varían entre 45.000 y 60.000 pesos. En tanto, hay tarifas diferenciadas para menores, jubilados y damas.

Un presente que exige reacción

Más allá de la organización del partido, el encuentro representa una oportunidad importante para Patronato en lo deportivo. El equipo se ubica en el último lugar de la Zona B y aún no ha logrado sumar de a tres en lo que va del torneo.

Precio entradas de Patronato.

El Rojinegro comparte esta situación con Almagro, siendo los únicos equipos del grupo que todavía no consiguieron una victoria. Este escenario genera la necesidad de empezar a sumar puntos para no quedar relegado en la tabla.

Además, el partido contará con el arbitraje de Yamil Possi, un juez con antecedentes poco favorables para el conjunto paranaense. En cuatro encuentros dirigidos, Patronato registra un empate y tres derrotas, lo que suma un dato a tener en cuenta en la previa.

Con este panorama, el equipo buscará hacerse fuerte en casa y cambiar la dinámica en el inicio de la temporada. El regreso al Grella aparece como una chance clave para comenzar a revertir el presente.