Patronato sufrió una dura derrota ante Quilmes y sigue sin ganar en la Primera Nacional

REDACCIÓN ELONCE
Con goles de Lavezzi, Domínguez y Martínez, Quilmes consiguió su primera victoria del campeonato con un contundente 3-0 sobre Patronato. Los de Paraná siguen sin poder salir del fondo.
Patronato fue superado ampliamente por Quilmes y cayó 3-0 en el estadio Centenario (provincia de Buenos Aires), en el marco de la quinta fecha de la Primera Nacional. De esta forma, continúa sin conocer la victoria.
Los goles del Cervecero fueron marcados por Agustín Lavezzi, Alexis Domínguez –ambos en la primera mitad- y Ramiro Martínez, en el complemento. De esta forma, llegó a su primera victoria en el campeonato.
Por el lado del conjunto de Paraná, sigue con tan solo dos puntos en sus primeras cuatro presentaciones y se ubica en las últimas ubicaciones de su zona. Ahora descansará para su próximo cotejo frente a Colegiales en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
Lo transcurrido en el partido
Luego de varios minutos sin muchas precisiones de ambos lados, Patronato descuidó el fondo y tras un cabezazo de un atacante de Quilmes, Lavezzi quedó solo y marcó el 1-0.
Quilmes continúa generando peligro por la banda de Salas, que se muestra inseguro cada vez que lo doblan por ese lugar. Afortunadamente, los centros no llegaron a Lavezzi o Vera.
A los 23 minutos, Lavezzi volvió a estar cerca del gol. Apareció solo y sin marca por izquierda e intentó filtrar un pase para Vera. Por suerte, la zaga central cerró a tiempo y evitó el segundo tanto del local.
A los 25 minutos, llegó la primera aproximación de Patronato. Fue de la mano de Soldano, que ganó en el aire tras un centro desde la izquierda. Lamentablemente, la pelota fue sin mucha fuerza.
Un minuto más tarde, Patronato volvió a avisar: ganó Soldano de cabeza y cuando Rivero se disponía a rematar desde el punto penal una volea, llegó Recalde con un corte a tiempo para evitar el empate.
Tras un saque en largo de Gonzalo Marinelli, arquero local, llegó un cabezazo de Vera que habilitó a Alexis Domínguez, que sacó un remate formidable al palo derecho para poner el 2-0 en el marcador.
Un centro de Ramiro Luna al segundo palo fue a la cabeza de Recalde, que estaba sin marca, pero su remate se fue por arriba del travesaño.
Primeros minutos muy prometedores del elenco de Paraná, que consiguió llegar con un remate de afuera del área y, posteriormente, con un centro peligroso al área chica.
Quilmes arremetió en un contragolpe y casi llegó el tercero: afortunadamente, el delantero se resbaló al patear y no pudo definir ante Alan Sosa.
A los 13 minutos, Alan Sosa tapó un remate a quemarropa de Lavezzi desde la derecha. Seis minutos más tarde, llegó un centro por la derecha y Domínguez cabeceó por encima del travesaño.
De un tiro libre a favor de Patronato, llegó el tercero del Cervecero: Barreto, que ingresó en el complemento, emprendió una corrida por varios metros y asistió a Ramiro Martínez, que la colocó en el ángulo superior derecho.
Patronato tuvo el descuento con Renzo Reynaga, que elevó su cabezazo por encima del travesaño a los 30 minutos del complemento.
Un minuto más tarde, otro contragolpe de Patronato en los pies de Alejo Miró terminó pegando en el palo y yéndose por la línea de meta.
Reynaga peleó y ganó el mano a mano con un defensor. Se fue mano a mano con Marinelli y la pelota pasó cerca del palo derecho.
En el cierre del partido, Reynaga tuvo dos chances claras y Marinelli respondió con contundencia para mantener su valla en cero. De esa forma, cerró 3-0 el encuentro el conjunto bonaerense.
Formaciones confirmadas
Del lado local, que tendrá a un técnico debutante en el cargo, Leandro Gracián, que decidió formar su once titular con Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Thomas Ortega; Ramiro Martínez, Agustín Bolívar, Agustín Lavezzi, Ramiro Luna; Alexis Domínguez y Ulises Vera.
Rubén Darío Forestello despejó las dudas e irá con Alan Sosa; Juan Salas, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Fernando Evangelista, Facundo Heredia; Federico Bravo, Agustín Araujo, Juan Barinaga; Franco Soldano y Hernán Rivero.