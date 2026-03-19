Presentaron el Observatorio Primera Infancia para analizar la situación de niños en la provincia

El Gobierno de Entre Ríos presentó este jueves el Observatorio Primera Infancia, una herramienta orientada a relevar información clave sobre la situación de niños y niñas en la provincia. El acto se realizó en la Vicegobernación con la participación de autoridades y equipos técnicos.

La iniciativa busca centralizar datos provenientes de distintos organismos para generar diagnósticos más precisos. En ese sentido, se apunta a fortalecer la toma de decisiones en políticas públicas vinculadas a la niñez.

Durante la presentación, la vicegobernadora Alicia Aluani explicó el objetivo del proyecto. “Se van a concentrar los datos de las distintas áreas para poder tomar buenas decisiones en políticas públicas”, indicó.

Una herramienta para el diagnóstico

Aluani remarcó la necesidad de contar con información clara sobre la realidad provincial. “No se puede mejorar lo que uno desconoce”, sostuvo al referirse a la importancia del observatorio.

Además, explicó que el sistema permitirá identificar problemáticas específicas en cada zona. “Necesitamos tener un mapa de lo que pasa en la provincia para saber hacia dónde apuntar”, señaló.

Por su parte, la coordinadora Gisela Iglesias detalló el funcionamiento de la plataforma. “Es una herramienta de gestión colectiva donde cada organismo va a cargar información según las dimensiones que se evalúan”, explicó.

Información para orientar políticas públicas

Iglesias destacó que el observatorio permitirá una mirada integral de la primera infancia. “A partir de esos datos se va a poder hacer un diagnóstico y evitar una mirada fragmentada”, afirmó.

También precisó que se trabajará con indicadores vinculados a distintas áreas. “Se analizan datos de inmunizaciones, violencia, escolaridad y otros aspectos relacionados con los derechos de los niños”, detalló.

En esa línea, Aluani subrayó la relevancia de intervenir en las primeras etapas de la vida. “Lo que se hace o se deja de hacer en la primera infancia repercute a lo largo de toda la vida”, expresó.

Finalmente, desde el Gobierno provincial indicaron que el Observatorio Primera Infancia permitirá detectar desigualdades y definir prioridades. La herramienta apunta a mejorar la planificación de políticas públicas destinadas a niños y niñas en Entre Ríos.