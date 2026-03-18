OSER incrementó cobertura a los afiliados durante 2025: "Todos los recursos van a las prestaciones"

Según surge del análisis técnico del balance de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), que se encuentra en su etapa final de elaboración y será presentado el próximo mes, la cobertura a los afiliados se incrementó en 290.869 prestaciones más que en 2024. La comparación interanual muestra que, durante 2025, OSER amplió la cobertura en los principales rubros de atención en salud.

Mariano Gallegos, presidente de OSER, indicó a Elonce que “el gobernador nos pidió que todos los recursos que tengamos deben ir a prestaciones. Por eso podemos decir con orgullo que tenemos más prestaciones en 2025, respecto a 2024. Esto significa que hubo más prestaciones, más medicamentos, más consultas, internaciones y prácticas médicas”.

Ricardo García, vicepresidente de OSER, señaló que “es disponer como el principio rector, que cada peso tiene que ir a una prestación. Eso implica muchísimo reacomodamiento, lógica del sentido de saber que administramos fondos que le pertenecen a los afiliados. Con esta política terminamos desenmascarando todas aquellas banderas que se agitaban por distintos sectores políticos de decir que la obra social iba a cortar prestaciones, que íbamos a privatizar el servicio de salud y demás. Con datos concretos y verificables vamos demostrando que esas mentiras se van cayendo”.

“Es el trabajo técnico que forma parte del presupuesto anual que nosotros tenemos por ley la obligación de presentar ante el Tribunal de Cuentas y la oficina de presupuesto de la provincia. Son datos verificables, contrastables, cualquier persona puede venir y entrar al sistema y ver que durante 2025 la obra social aumentó las prestaciones que se le brindan a los afiliados”, agregó.

Mencionó que “tenemos todos los canales de comunicación abiertos, tenemos más de 100 sedes abiertas. Estamos auditando el número de sedes, otra mentira que dijeron fue que cerraríamos sedes. Estamos en un proceso de digitalización de todos los procesos de la obra social. Siempre estamos avanzando”.

Por otro lado, Gallegos dijo que el diálogo con FEMER “es constante. Estamos siempre en contacto con las autoridades, todos los servicios están activos, no corremos riesgo de corte. Tenemos un acta acuerdo limándole detalles, pero creo que no habrá inconvenientes y vamos a suscribir. La idea de nuestro directorio es tener todos los acuerdos principales firmados en marzo, como por ejemplo FEMER, ACLER, anestesistas y demás”.

Los datos

En el caso de las consultas médicas, durante 2025 se registraron 1.123.005 atenciones, frente a 1.046.482 del año anterior. Esto representa un incremento de 76.523 consultas, equivalente a un crecimiento del 7,31%.

También se verificó un aumento en las internaciones. Durante 2025 se contabilizaron 43.036 internaciones de afiliados, mientras que en 2024 habían sido 41.775, lo que implica un incremento del 3,02%.

Algo similar ocurrió con las prácticas médicas -incluye radiografías, ecografías, prácticas Bioquímicas, resonancias, etc.- La obra social cubrió 3.869.269 prestaciones en 2025, frente a 3.752.551 en 2024, lo que representa 116.718 prácticas adicionales, con una suba del 3,11%.

En materia de medicamentos, los recetarios cubiertos por la obra social también registraron un crecimiento. Durante 2025 se contabilizaron 1.836.018 recetas, superando las 1.739.651 del año previo, lo que equivale a un incremento del 5,54%.

En términos agregados, el conjunto de estas prestaciones representa 290.869 coberturas adicionales brindadas a afiliados durante 2025 en comparación con el año anterior.