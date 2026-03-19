¡A revisar las boletas! Ocho entrerrianos ganaron importantes premios en el Quini 6

El último sorteo del Quini 6 volvió a dejar buenas noticias para apostadores entrerrianos. En la modalidad Siempre Sale hubo 89 ganadores en todo el país que acertaron cinco números y cada uno cobrará $3.323.876,87. De ese total, tres boletas fueron jugadas en distintas localidades de Entre Ríos, confirmó el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) a Elonce.

Los números que salieron en esta modalidad fueron 13-28-35-23-17-11, combinación que permitió que decenas de apostadores en el país se quedaran con premios millonarios.

Las localidades entrerrianas con premios

De los 89 ganadores registrados en todo el país, tres corresponden a Entre Ríos. Según informó el IAFAS, las boletas premiadas fueron jugadas en Concepción del Uruguay, Gualeguay y Nogoyá. Cada uno de los ganadores recibirá $3.323.876,87, lo que representa uno de los premios más destacados de la jornada para apostadores de la provincia.

En tanto, con cinco aciertos en la modalidad La Segunda, hubo cinco ganadores y cada uno cobrará 3.662.166 pesos.

Las boletas ganadoras se jugaron cuatro en Paraná y uno en Gualeguaychú.

Pozos millonarios quedaron vacantes

En las otras modalidades del Quini 6 no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que los principales pozos millonarios quedaron vacantes y se acumulan para el próximo sorteo.

En el Tradicional, los números que salieron fueron 08-12-40-18-37-42. Ningún apostador acertó la totalidad de los números, por lo que el pozo quedó vacante y acumula $780.000.000 para el próximo sorteo.

En La Segunda, los números favorecidos fueron 38-42-40-26-25-22. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y el pozo también se acumula, alcanzando $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron los números 41-13-42-14-29-12. No hubo apostadores que lograran acertar todos los números, por lo que el próximo sorteo contará con un pozo estimado de $2.512.359.115.

En tanto, en el Pozo Extra hubo 328 ganadores, quienes recibirán $472,560,98cada uno.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que para el próximo sorteo del Quini 6 habrá en juego un total de 5.250 millones de pesos.