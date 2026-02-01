 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Espectáculos

Sofía Gonet presentó su “nueva era” con un clip audaz que se volvió viral

1 de Febrero de 2026
Sofía “La Reini” Gonet
Sofía “La Reini” Gonet Foto: captura de Instragram

La influencer publicó una producción estética y provocadora que en pocos minutos acumuló miles de visualizaciones y comentarios, marcando un giro en su imagen digital.

Sofía “La Reini” Gonet volvió a captar la atención en redes sociales tras publicar un video de fuerte impacto visual, que rápidamente se viralizó y generó una ola de reacciones entre sus seguidores. La influencer apostó por una estética audaz, con una producción cargada de sensualidad, luces tenues y una narrativa visual que reforzó el concepto de “nueva era”.

 

En la secuencia, la joven posó con un microbikini de denim, el cuerpo aceitado y la piel brillante, alternando poses sugerentes y miradas directas a cámara. La edición incluyó distintos planos: de perfil, de espaldas, frente al espejo y con una videocámara vintage en mano, lo que aportó un guiño retro a la puesta en escena, publicó Infobae.

El video combinó referencias de moda, estética de principios de los 2000 y una fuerte carga visual que despertó miles de comentarios en pocos minutos. Los seguidores destacaron la seguridad y el estilo personal de la creadora de contenido, que volvió a posicionarse entre las figuras más comentadas del universo influencer.

 

Según se desprende de sus publicaciones recientes, Gonet viene trabajando una imagen cada vez más disruptiva, en la que fusiona glamour, provocación y juego visual. Cada aparición refuerza su perfil como una de las personalidades más activas y virales de las plataformas.

 

Días atrás, la propia Sofía había anticipado un cambio en su imagen a través de un posteo en el que habló del cierre de una etapa y el comienzo de otra. Con este nuevo lanzamiento, la influencer volvió a instalarse en el centro de la conversación digital, consolidando su estilo y reafirmando su identidad en el escenario de las redes sociales.

Temas:

Sofía Gonet La Reini
