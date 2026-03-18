El audio que podría cambiar la investigación por la muerte de la Tota Santillán

A más de un año del fallecimiento de Ricardo Daniel Carías, popularmente conocido como la Tota Santillán, la investigación judicial por su muerte sumó un nuevo capítulo al conocerse un audio que podría ser clave para esclarecer lo ocurrido.

El histórico conductor de Pasión de sábado murió el 23 de septiembre de 2024, a los 57 años, luego de un incendio en su casa de Castelar. Desde entonces, la justicia mantiene abierta la causa para determinar si se trató de un hecho accidental, un suicidio o un posible homicidio.

En las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen difundió en su programa Mitre Live un audio que habría sido grabado por el propio Santillán meses antes de su muerte.

Según explicó, en la conversación se escuchan amenazas directas por parte de un hombre cuya identidad aún no fue confirmada.

“¿Querés que te prenda fuego?”

En la grabación difundida se escucha a un hombre, de quien se desconoce la identidad, expresar: "Necesito las llaves del departamento que me estás usurpando... ¿Vos querés que yo te prenda fuego?".

Ante esta situación, la Tota responde: "No pero vos hablaste con Sol o hablaste con...". En ese momento, el sujeto vuelve a preguntar: "¿Vos querés que yo te prenda fuego, Dani? ¿Querés que te prenda fuego?"

La coincidencia con la forma en la que murió el conductor generó inquietud y reavivó las sospechas en torno al caso.

De acuerdo a lo planteado por el periodista, Santillán habría decidido registrar ese intercambio ante el temor de que pudiera sucederle algo, lo que refuerza la hipótesis de que atravesaba una situación de conflicto previa. A esto se suma otro dato polémico: el número de teléfono que utilizaba el conductor habría sido transferido a otra persona en medio del proceso judicial.

Un caso rodeado de incógnitas

El 23 de septiembre de 2024, Ricardo Daniel Carías fue encontrado sin vida en su vivienda de Castelar tras un incendio que consumió parte del inmueble. El conductor, de 57 años, murió en un episodio que desde el primer momento generó dudas por las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

A más de un año del hecho, la causa judicial continúa abierta y sin una hipótesis concluyente. La justicia investiga si se trató de un accidente, un suicidio o un posible homicidio.

La aparición del audio podría abrir nuevas líneas de investigación en un caso que sigue rodeado de dudas y sin una conclusión firme.