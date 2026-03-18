“La Justicia va a los Barrios” acercó derechos y trámites a más de 100 vecinos de Anacleto Medina

REDACCIÓN ELONCE
El programa “La Justicia va a los Barrios” llevó sus servicios a la Escuela Secundaria de Gestión Social Pablo de Tarso, en barrio Anacleto Medina de Paraná, acercando asesoramiento y trámites a la comunidad.
En el marco del programa “La Justicia va a los Barrios”, la comunidad del barrio Anacleto Medina tuvo la oportunidad de acceder a distintos servicios judiciales y administrativos en la Escuela Secundaria de Gestión Social Pablo de Tarso. La jornada permitió a vecinos y estudiantes realizar trámites, consultas y recibir asesoramiento especializado.
“El programa nació en el 2000, es decir, está cumpliendo 26 años. Cuando yo era jueza de instrucción veía las necesidades de los barrios y es ahí donde decido armar este programa que afortunadamente hoy el Superior Tribunal de Justicia lo tiene como política judicial”, explicó Susana Medina, directora del programa e integrante del Superior Tribunal de Justicia.
Durante la mañana, los vecinos pudieron interactuar con representantes del ANC, INAUBEPRO, el Juzgado de Paz y el Centro de Salud, cubriendo necesidades múltiples. Según Medina, “Es tan importante que quienes ejercemos el poder —los jueces y las juezas ejercemos una cuota importante de ese poder— seamos doblemente responsables, por nosotros mismos y por los demás, sobre todo por los que menos tienen”.
Un acercamiento a la comunidad educativa
Ivana, rectora de la escuela anfitriona, destacó la relevancia de la jornada. ““Desde este lugar estamos agradecidos porque se puedan organizar y acercar estos organismos para garantizar derechos a los vecinos. Muchos estudiantes también han estado durante toda la mañana realizando trámites para la beca”, indicó.
El programa también busca vincularse con la educación y la prevención. Sobre el reciente Régimen Penal Juvenil sancionado en Argentina, Medina opinó: “Más que castigar hay que educar. La educación es la clave”.
Impacto y resultados de la jornada
Hasta el momento, alrededor de 100 personas participaron de la actividad, aprovechando la oportunidad para avanzar en trámites iniciados y realizar nuevas consultas. La iniciativa reafirma el compromiso del Poder Judicial de acercarse a los barrios, combinando asistencia legal, educación y promoción de derechos ciudadanos.
“Por eso apostamos a venir a los centros educativos del barrio, de la ciudad, de la provincia”, concluyó Medina, subrayando la importancia de mantener un contacto cercano con la comunidad.