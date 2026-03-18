Vodevil vuelve a BuléBar: risas y teatro para todos

REDACCIÓN ELONCE
Presentan una última función de Vodevil en BuléBar, con sketches, títeres y talleres de teatro para todas las edades.
Las funciones de Vodevil en el BuléBar colmaron las expectativas del público, con la quinta presentación que registró el espacio completamente lleno. “La pasamos muy bien, hemos trabajado mucho un género que poco se ve por esta zona, una especie de comedia ligera”, explicó Silvina Fontelles, directora de la obra. Invitan a la próxima y última función este sábado 21 de marzo, a las 21, con entrada a la gorra.
El público disfrutó de sketches que combinan humor y participación, pensados para que los espectadores se identifiquen y se diviertan. “Fundamentalmente, se van a divertir, y qué bueno que en estos tiempos tengamos algo para relajarnos un poco. La gente se ríe, y esa es una de las cosas más hermosas que tenemos los humanos, la posibilidad de reírnos, aunque sea por un rato, y olvidarnos de algunas preocupaciones”, agregó Fontelles.
Un elenco talentoso y versátil
Pola Ortíz, otra de las integrantes de la compañía, describió su papel: “En esta presentación manejo unos títeres, pero no a cualquier títere, él sí se las trae. También hago personajes y toco la trompeta y todas esas cosas”. Además, la actriz comentó que está dictando un taller de títeres para adultos los lunes, de 20 a 22, en la Casa de la Cultura.
El elenco incluye a Pablo Sors, María Luz Gómez, Walter Fontana, Guillermo Vesco y Ortiz, quienes combinan actuación, música y manejo de títeres para crear una experiencia teatral completa. “Es muy importante que las personas se desarrollen en alguna actividad teatral, para el alma, para la sociedad, para la comunicación”, destacó Fontelles, invitando a la comunidad a participar en talleres de teatro también para jóvenes de 20 a 30 años.
Talleres y reservas
Las entradas para las funciones se pueden reservar llamando al número indicado en el flyer promocional o consultando el Instagram del BuléBar. Además, los talleres ofrecen una experiencia única de contacto con el arte y la creatividad, en un espacio que combina buena gastronomía con cultura.
“En la vida no hay mucho más que el amor y el arte, así que no se priven de vivir esa experiencia única”, concluyó Fontelles, resaltando la importancia de acercarse al teatro y las artes escénicas.