Madre imputada en el caso de Jeremías Monzón continuará con prisión preventiva

La mujer, al tratarse de una audiencia corta, no fue trasladada, por lo que participó vía Zoom.

Una audiencia se realizó este miércoles en el marco del caso por el brutal crimen de Jeremías Monzón, el adolescente que fue asesinado por tres menores en la provincia de Santa Fe, y tras revisar la imputación de la mamá de uno de los involucrados, se decidió que continúe detenida con prisión preventiva.

La defensa de Nadia Juárez, madre de la adolescente acusada, apeló la imputación en su contra, por lo que su solicitud fue analizada en la jornada de este miércoles. La mujer está acusada de ayudar a los menores durante el crimen del adolescente.

El juez Alejandro Tizón, después de escuchar a las partes, desestimó los argumentos de la defensa, por lo que mantuvo la prisión preventiva por el delito de partícipe necesaria y continuará detenida.

La reacción de la madre de la víctima

La audiencia se llevó a cabo en los Tribunales de Santa Fe desde las 8.30 y estuvo presente Romina, la mamá de Jeremías. “Es muy perversa y me preocupa muchísimo que esa persona pueda salir a la calle. Ayudó a los menores a destruir pruebas”, manifestó Romina a la salida de la audiencia.

El caso continúa siendo seguido de cerca por la comunidad y los familiares de la víctima, que buscan respuestas mientras la justicia avanza en la investigación.

Situación de los acusados

Se confirmó que Juárez está alojada en un penal de mujeres en Rosario, mientras que su hija, de 16 años, se encuentra en un centro de régimen cerrado para menores. Por su parte, los otros dos chicos, de 14 años, fueron declarados inimputables y permanecen bajo seguimiento de organismos de niñez.