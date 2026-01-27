Caso Jeremías Monzón: se entregó el acusado de amenazar a un amigo de la víctima

Un nuevo episodio judicial se sumó a la causa por el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas en la provincia de Santa Fe. Este lunes, se entregó voluntariamente el acusado de haber amenazado a un amigo de la víctima que reclamaba justicia a través de redes sociales.

Se trata de Maximiliano U., medio hermano de uno de los menores involucrados en el homicidio. El sospechoso se presentó acompañado por su abogado en una sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de “amenaza simple”.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un joven de 21 años, amigo de Jeremías, quien aseguró haber recibido mensajes intimidatorios luego de publicar contenidos vinculados al pedido de justicia por el crimen. Entre los textos denunciados se encontraban frases como “¿Querés que te rompa la cabeza?”, “Dejá de subir gilada porque ya te busco” y “Te re cago a balazos”.

Pedio de justicia por el crimen de Jeremías Monzón (foto Aire de Santa Fe)

La denuncia fue radicada en la Comisaría 14ª de San José del Rincón, lo que motivó la intervención policial. Efectivos intentaron detener al acusado en una vivienda de la zona de Colastiné, aunque en ese momento no lograron localizarlo. Finalmente, Maximiliano U. decidió entregarse por sus propios medios y quedó formalmente a disposición de la fiscal de turno, Rosana Peresín, quien en las próximas horas formulará la imputación correspondiente.

Este hecho se suma al fuerte impacto social generado por el asesinato de Jeremías Monzón, ocurrido el 18 de diciembre pasado. Por el crimen se encuentra imputada y detenida una adolescente de 16 años, acusada de homicidio triplemente agravado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento. Además, otros dos adolescentes de 14 años fueron identificados como partícipes del ataque, aunque permanecen en libertad al ser considerados inimputables por su edad.

En el marco de la causa, días atrás también fue detenida la madre de la joven imputada, quien aguarda la audiencia imputativa prevista para finales de esta semana, ante la sospecha de una posible participación en el hecho.

El crimen de Jeremías Monzón reavivó el debate sobre el régimen penal juvenil

En ese contexto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, respaldó la decisión del Gobierno nacional de incluir la Ley Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso y reiteró la necesidad de revisar el esquema de imputabilidad en casos de delitos graves. “Completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que era ministro de Seguridad. Creo que hay que ser muy claro contra el garantismo que tanto daño le ha hecho a la República Argentina”, señaló Pullaro.

“Nosotros pensamos todo lo contrario: el que comete un delito la tiene que pagar... Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor. No es posible y no es real que hoy digamos que una persona de 14 años, como en el caso de Jeremías Monzón, no tenía la completa comprensión de sus actos mientras llevaba adelante este acto homicida”, dijo Pullaro.

El gobernador santafesino remarcó que se trata de una discusión estructural necesaria tanto para la provincia de Santa Fe como para la República Argentina y alertó sobre el uso de menores por parte de organizaciones criminales: “Hay estructuras delictivas que se cubren para que los delitos los cometa un menor”.

En ese contexto, consideró imprescindible adaptar la normativa a los desafíos actuales y que los menores que cometen delitos de extrema violencia respondan en función de la gravedad del acto y no solo de su edad. “Los menores que cometan delitos de extrema violencia tienen que pagarlos como los delitos que cometen y no en función de su edad”, resaltó.

El caso

Jeremías Monzón tenía 15 años y fue asesinado de 23 puñaladas en Santa Fe. La investigación judicial confirmó que tres menores de edad participaron del asesinato cometido el 18 de diciembre pasado.

El caso se descubrió el 22 de diciembre pasado, cuando la Policía de Santa Fe recibió un llamado en el que se alertaba sobre la presencia de un cuerpo en el predio ubicado frente a la rotonda del estadio de Colón y en el acceso al barrio Chalet, entre pastizales y tapado con cartones.

La autopsia determinó que Jeremías recibió 23 lesiones cortopunzantes durante el hecho y, para los investigadores, los homicidas actuaron sobre seguro y a traición. Se cree que la detenida lo citó y lo llevó al lugar donde lo esperaban sus dos cómplices: el crimen fue filmado.

La víctima vivía en la ciudad de Santo Tomé y poco antes de su muerte había compartido un video en el que un grupo de adolescentes mantiene relaciones sexuales con una adolescente de 16 años. Los victimarios: la misma chica que aparece en el video y otros dos adolescentes, de 14 años.