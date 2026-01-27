“Vamos a aumentar todas las penas del Código Penal”, dijo Milei desde Mar del Plata

El presidente Javier Milei estuvo este lunes en la ciudad de Mar del Plata en el marco del llamado “Tour de la Gratitud”, con el que llegará a varias provincias. Destacó la agenda legislativa del oficialismo de cara a la apertura de las sesiones extraordinarias, que comenzarán el próximo 2 de febrero.

Tras llegar a La Feliz, comenzó una caminata cerca de las 21.30 por Avellaneda, donde miles de personas se congregaron para expresarle su afecto con el cántico de “Milei, querido, el pueblo está contigo”.

El mandatario estuvo secundado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los diputados nacionales Martín Menem, Juliana Santillán y Sebastián Pareja; y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Diego Santilli (Interior). Todos ellos siguieron los pasos del mandatario arriba de una camioneta y recibieron los saludos del público, mientras el presidente iba adelante, de a pie, en medio de la lluvia que comenzaba a ganar intensidad minuto a minuto.

Foto: La Capital MDP

Ya cerca de la intersección con Güemes, el máximo mandatario -vestido con su clásica campera de cuero- se subió al vehículo presidencial, tomó un megáfono y brindó un breve discurso para sus seguidores.

En primer lugar, Milei agradeció a los marplatenses por el apoyo recibido en las últimas elecciones de medio término. “Acá en septiembre, cuando tuvimos el traspié (NdR: en los comicios bonaerenses, que se realizaron en forma desdoblada respecto a los nacionales), en esta sección ganamos y fue la base de la reconstrucción. Por eso quiero darles las gracias por habernos acompañado con el voto”, aseguró.

Luego, se metió de lleno en la agenda legislativa y ponderó la aprobación del Presupuesto 2026 “con déficit cero”. “El déficit cero es política de Estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”, comentó.

En otro pasaje, a pocos días para el inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, destacó el trámite que están obteniendo los proyectos para cambiar la Ley de Glaciares y la Reforma Laboral.

Foto: La Capital MDP

A su vez, confirmó el envío de un proyecto para modificar la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad. “El que las hace, las paga; delito de adulto, pena de adulto”, lanzó, en medio de un público que vitoreaba cada expresión del líder libertario.Y fue más allá: “Vamos a aumentar todas las penas del Código Penal para que efectivamente el que las haga las pague”.

En el plano económico, celebró la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal y anticipó una Reforma Tributaria “para que todos los días baje la presión fiscal” y el país sea “más libre”.“Por lo tanto, dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables. Todas las promesas que hice en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”, aventuró Milei.

“Vamos a seguir haciendo a Argentina grande nuevamente. No vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. Muchas gracias, que Dios bendiga a Mar del Plata y a toda la quinta sección. ¡Viva la libertad, carajo!”, concluyó el presidente.