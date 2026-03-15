Adorni pidió disculpas nuevamente por el viaje de su esposa a Nueva York

A casi una semana de la controversia que generó su viaje oficial a Estados Unidos, Manuel Adorni habló nuevamente sobre la situación y ratificó que su esposa había sido autorizada por Presidencia para formar parte de la comitiva. “No me percaté del error que iba a cometer al aceptar esa invitación”, reconoció el jefe de Gabinete.

Durante una entrevista con Luis Majul en LN+, Adorni sostuvo que la decisión fue equivocada y que su intención nunca fue generar un gasto extra al Estado. “Fue una mala decisión, una pésima decisión, más allá de que no generó ni un dólar de gasto para el Estado, yo no advertí el error y por eso pido disculpas”, enfatizó.

El funcionario destacó además que el Gobierno mantiene estándares altos de comportamiento y responsabilidad, y que la ciudadanía espera que esas normas se cumplan. “La vara va a seguir estando en el mismo lugar, bien alta, y todo el Gobierno va a apuntar a que esa vara se cumpla”, aseguró.

Reconocimiento del error y contexto del viaje

Adorni explicó que la polémica no implica un delito y que la situación fue una cuestión de criterio personal y de juicio en la gestión de invitados en viajes oficiales. “No somos casta y por eso estoy acá dando explicaciones. Típico de casta es llevarte los diarios en avión a Santa Cruz, yo cometí un error”, agregó.

El jefe de Gabinete reiteró que la decisión de llevar a su esposa fue tomada sin mala intención y que la autorización oficial estaba vigente, pero admitió que subestimó cómo se percibiría públicamente. “Tomé una pésima decisión, pero la vara va a seguir donde está, bien alta”, sostuvo a La Nación.

Además, Adorni enfatizó la transparencia de la administración en el manejo de recursos públicos y resaltó que la discusión pública debe centrarse en la responsabilidad y en la rendición de cuentas, no en acciones ilegales.

Repercusiones y mensaje a la ciudadanía

El ministro coordinador destacó que la gestión mantiene un compromiso con la ejemplaridad en la función pública. “La gente espera estándares altos y nosotros tenemos que cumplirlos. No fue un delito, fue un error de juicio que reconozco y por el cual pido disculpas”, concluyó.

El caso del viaje generó debate sobre la ética en los desplazamientos oficiales y la participación de familiares en viajes de funcionarios. Adorni se mostró dispuesto a responder todas las consultas y dejó en claro que el objetivo del Gobierno es mantener la confianza ciudadana y asegurar que estas situaciones no se repitan.