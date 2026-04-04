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Policiales Tragedia

Un hombre murió electrocutado en Córdoba al manipular un micrófono tras salir de la pileta

El hecho ocurrió en una vivienda de barrio Acosta; el hombre, de 50 años, recibió una descarga eléctrica y pese a los intentos de reanimación falleció en el lugar.

4 de Abril de 2026
Policía de Córdoba.
Policía de Córdoba.

El hecho ocurrió en una vivienda de barrio Acosta; el hombre, de 50 años, recibió una descarga eléctrica y pese a los intentos de reanimación falleció en el lugar.

Un hombre de 50 años murió electrocutado en la ciudad de Córdoba luego de recibir una descarga eléctrica en una vivienda particular, en un hecho que es investigado para determinar cómo se produjo.

 

El episodio ocurrió durante la tarde del viernes en una casa ubicada en calle Argandoña al 4600, en barrio Acosta, en el sudeste de la capital de Córdoba.

 

Según las primeras reconstrucciones, el hombre se encontraba en el domicilio cuando, tras salir de una pileta, tomó un micrófono que estaba conectado a la corriente eléctrica.

 

 

De acuerdo a lo informado por el portal cordobés El Doce, el contacto con el dispositivo en esas condiciones habría provocado la descarga que resultó fatal.

 

El momento del hecho y la asistencia médica

 

Tras lo ocurrido, familiares del hombre solicitaron asistencia a los servicios de emergencia en Córdoba, que arribaron al lugar a los pocos minutos.

 

Lugar donde ocurri&oacute; el hecho en C&oacute;rdoba.
Lugar donde ocurrió el hecho en Córdoba.

 

Al llegar, los profesionales encontraron a la víctima sin signos vitales evidentes y comenzaron maniobras de reanimación.

 

Sin embargo, pese a los intentos realizados, el hombre fue declarado fallecido en el lugar.

 

Investigación en curso

 

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho en la vivienda de Córdoba.

 

 

En ese marco, se analizarán las condiciones de la instalación eléctrica y el estado del equipo utilizado al momento del episodio.

 

El caso quedó bajo investigación para establecer si existió alguna falla o irregularidad vinculada al accidente.

Temas:

Córdoba Electrocutado fallecimiento pileta
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