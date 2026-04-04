Colón recibe a San Miguel en un duelo directo por la punta de la Zona A

Colón volverá a presentarse ante su público este sábado desde las 19 cuando reciba a San Miguel, en un partido correspondiente a la fecha 8 de la Primera Nacional. El encuentro representa una oportunidad para el conjunto santafesino de alcanzar la cima de la Zona A.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán llega a este compromiso tras dos presentaciones fuera de casa, con una derrota frente a San Telmo y una victoria ante Patronato. En ese contexto, Colón buscará hacerse fuerte en el Brigadier López.

Con 11 puntos en siete partidos, Colón comparte la primera posición de la Zona A junto a Deportivo Morón y Racing de Córdoba, que jugarán el domingo. Por eso, un triunfo le permitiría quedar como único líder, al menos de manera momentánea.

Su rival, San Miguel, también atraviesa un buen momento y se ubica con 9 unidades, a solo dos puntos, lo que convierte al duelo en un cruce directo en la parte alta de la tabla.

Un partido clave en la pelea por la punta

El encuentro aparece como una prueba importante para Colón, que busca sostener su rendimiento y consolidarse en la pelea por los primeros puestos.

Colón de Santa Fe.

El equipo santafesino intentará además conseguir por primera vez en la temporada dos victorias consecutivas, luego del triunfo logrado en Paraná.

Por su parte, San Miguel llega con la intención de sumar y acercarse a la cima, en un torneo que se presenta parejo en sus primeras fechas.

Formaciones y datos del encuentro

Para este compromiso, Colón formaría con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Federico Lértora, Ignacio Antonio, Matías Muñoz, Julián Marcioni; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

En tanto, San Miguel no confirmó su equipo titular, aunque se espera que lo haga en las horas previas al encuentro.

El partido se disputará desde las 19 en el estadio Brigadier López, con arbitraje de Nahuel Viñas. Además, será transmitido a través de la plataforma AFA Play.