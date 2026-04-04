Video: restos de un cohete cruzaron el cielo de Río Negro y generaron sorpresa

Durante la madrugada de este sábado, un fenómeno luminoso sorprendió a vecinos de distintas localidades de Río Negro, donde un objeto en llamas atravesó el cielo y generó incertidumbre entre quienes lograron observarlo.

El evento se registró alrededor de las 0:41, cuando un intenso resplandor con fragmentos incandescentes fue visible desde distintos puntos de Río Negro, incluyendo ciudades como Bariloche, General Roca y Viedma.

En un primer momento, el fenómeno generó dudas sobre su origen, con versiones que lo vinculaban a un posible meteorito.

Con el paso de las horas, especialistas confirmaron que se trató del reingreso de restos de un cohete espacial que se desintegró al ingresar a la atmósfera terrestre.

Qué fue lo que se vio en el cielo

Según se informó, el objeto correspondía a una de las etapas del cohete chino Chang Zheng 4B, que había completado previamente su misión en órbita.

Al reingresar a la atmósfera, la fricción con las capas superiores provocó la fragmentación de la estructura, generando estelas de fuego visibles desde amplios sectores de Río Negro.

☄️ Registro de una REENTRADA en Argentina, con reportes principalmente en los alrededores de Bahía Blanca. Nuestras estimaciones apuntan a la destrucción de la etapa de cohete chino Chang Zheng 4B, lanzado en diciembre de 2025 (ID 67301). pic.twitter.com/GUlG04Dgoe — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) April 4, 2026

El fenómeno presentó características propias de basura espacial, con una velocidad menor a la de un meteorito y una desintegración progresiva en varios fragmentos.

Sin daños ni impacto en superficie

De acuerdo a lo indicado por fuentes especializadas, no se registraron daños materiales ni caída de restos en zonas urbanas de Río Negro.

La mayor parte del material se consumió antes de alcanzar la superficie terrestre, como ocurre habitualmente en este tipo de reingresos.

El episodio fue registrado por numerosos usuarios en redes sociales, donde se compartieron videos que muestran la trayectoria descendente y los destellos en el cielo nocturno.