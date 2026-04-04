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Una mirada inédita de la Tierra: las fotos que logró capturar la misión Artemis II de la NASA

Las fotografías fueron captadas por la tripulación de la nave Orion durante su viaje hacia la Luna y muestran continentes, auroras y la curvatura del planeta.

4 de Abril de 2026
Tierra vista desde el espacio.
Tierra vista desde el espacio. Foto: NASA.

Las fotografías fueron captadas por la tripulación de la nave Orion durante su viaje hacia la Luna y muestran continentes, auroras y la curvatura del planeta.

La NASA difundió nuevas imágenes de la Tierra captadas por la tripulación de la misión Artemis II, en el marco del viaje hacia la Luna. Las fotografías fueron tomadas desde la nave Orion y muestran al planeta desde una perspectiva poco habitual.

 

Las capturas permiten observar la Tierra en su totalidad, con continentes como África y Europa claramente visibles, además de fenómenos naturales como auroras boreales y reflejos de la luz solar sobre la atmósfera.

 

 

Las imágenes fueron obtenidas durante los primeros días del vuelo, luego de que la nave abandonara la órbita terrestre y avanzara hacia el espacio profundo tras la maniobra de inyección translunar.

 

Un registro desde el espacio profundo

 

Según se informó, las fotografías también permiten apreciar la curvatura completa de la Tierra y la división entre el día y la noche, junto con la presencia de luces urbanas visibles desde el espacio.

 

Foto: NASA.
Foto: NASA.

 

Este tipo de registros no solo aporta información científica, sino que también ofrece una perspectiva visual del planeta en un contexto de exploración espacial de largo alcance.

 

El material forma parte de una etapa clave de la misión Artemis II, considerada la primera misión tripulada hacia la órbita lunar desde 1972, según informó la Agencia NA.

 

Foto: NASA.
Foto: NASA.

 

El avance de la misión Artemis II

 

La misión continuará durante varios días hasta alcanzar la Luna, en un recorrido que busca sentar las bases para futuras exploraciones humanas en el espacio profundo.

 

 

Desde la NASA señalaron que este tipo de imágenes permite documentar distintas fases del viaje y contribuye al seguimiento de las condiciones durante la travesía.

 

El programa Artemis tiene como objetivo retomar los vuelos tripulados hacia la Luna y avanzar en el desarrollo de nuevas tecnologías para la exploración espacial.

Temas:

ARTEMIS Tierra luna nasa
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