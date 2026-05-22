Bagnat sobre la reforma previsional: "Hemos estado intercambiando opiniones con los distintos sindicatos"

El proyecto de reforma previsional en Entre Ríos tuvo el ingreso formal a la Cámara de Senadores. La iniciativa, que propone cambios graduales en la edad jubilatoria, modificaciones en los aportes y la declaración de emergencia previsional, será tratada legislativamente en los próximos días.

El encargado de brindar detalles fue Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, quien explicó que el proyecto fue elaborado luego de dos meses de diálogo con distintos gremios y sectores vinculados al sistema previsional. “Lo que hemos hecho, después de haber estado dos meses dialogando e intercambiando opiniones con los distintos sindicatos que se sentaron a hablar de los vectores, que son ni más ni menos que los temas previsionales centrales, los que realmente hay que actualizar para que la ley sea sostenible”, afirmó.

El funcionario sostuvo que la principal preocupación del Ejecutivo es evitar que el sistema continúe deteriorándose frente al crecimiento sostenido de la cantidad de jubilados en relación con los aportantes. Según indicó, las proyecciones oficiales muestran un escenario complejo para los próximos años si no se aplican cambios estructurales.

Una reforma gradual y con impacto a largo plazo

Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación progresiva de la edad jubilatoria. Bagnat aclaró que los cambios no tendrán impacto inmediato sobre quienes ya se encuentran próximos a retirarse y remarcó que la transición será extensa. “A nadie le va a cambiar en los próximos cinco años absolutamente nada. A partir de ahí empieza muy gradualmente y termina la gradualidad dentro de 20 años”, aseguró.

Además, el funcionario confirmó que la iniciativa contempla que quienes ingresen al Estado provincial en el futuro puedan jubilarse a los 68 años, sin distinción de género. “Lo que se plantea de la edad de 68 años para los que no ingresaron todavía al Estado”, explicó. También agregó: “Estamos hablando de una persona que todavía no ingresó al Estado y que se va a jubilar dentro de 30 años, con lo cual no se puede hacer una ley y no estar pensando a futuro”.

Gaston Bagnat. (Foto: Elonce).

El proyecto también propone elevar gradualmente la edad jubilatoria ordinaria hasta los 65 años tanto para hombres como para mujeres. Actualmente, el régimen establece edades diferenciadas.

Emergencia previsional y déficit de la Caja

Otro de los ejes centrales de la reforma previsional en Entre Ríos es la declaración de emergencia previsional. Según explicó el funcionario, el Gobierno considera indispensable contar con herramientas excepcionales para ordenar el sistema y garantizar su funcionamiento durante el período de transición. “Porque en definitiva estamos en una situación de emergencia”, sostuvo.

En ese sentido, detalló que la intención oficial es que el sistema “pueda empezar a respirar, empezar a reglamentarse, empezar a capacitar a todo el mundo para aplicarla y para que el sistema funcione como corresponde”, dijo a Elonce. Además, defendió la continuidad de aportes por parte de algunos sectores beneficiados por regímenes especiales y habló de un “gesto solidario” para contribuir al sostenimiento general de la Caja.

Foto: Elonce.

Consultado sobre los regímenes especiales, como los vinculados a docentes y salud mental, Bagnat aclaró que no se eliminarán beneficios ya adquiridos. “Se mantienen los derechos jubilatorios, no se cambia ninguna condición para acceder al régimen”, indicó. Sin embargo, confirmó que quienes accedan a esos esquemas deberán continuar realizando aportes hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria.

El desafío de sostener el sistema previsional

Durante la entrevista con el programa “GPS”, el funcionario también hizo referencia al creciente déficit de la Caja de Jubilaciones provincial y lo vinculó directamente con la estructura estatal entrerriana. “El Estado en Entre Ríos tiene un tamaño mucho más grande que en las provincias vecinas”, afirmó. Además, sostuvo que la provincia cuenta con “más empleados públicos por cada 1000 habitantes, casi el doble que Santa Fe y Córdoba”.

Bagnat remarcó que el objetivo principal de la reforma no es eliminar completamente el déficit, sino desacelerar el deterioro financiero del sistema. “El objetivo, aunque parezca sencillo, es que no empeore el sistema”, explicó. También advirtió sobre el futuro escenario demográfico y previsional que podría enfrentar la provincia si no se aplican medidas de corrección.

“Hay que pensar qué va a pasar cuando haya 80.000 jubilados y 80.000 aportantes de acá 10 años”, dijo el funcionario. Finalmente, sostuvo que la intención oficial es evitar que el problema se agrave y garantizar que el sistema jubilatorio continúe funcionando en el largo plazo.