Jugador paranaense representará a la Argentina en el Mundial de FootGolf en Acapulco

REDACCIÓN ELONCE
El jugador entrerriano de footgolf, Gustavo Garcilazo, integrará la delegación argentina en el Mundial de México. El deportista destacó su recorrido en la disciplina y las expectativas para la competencia internacional.
El jugador paranaense de footgolf, Gustavo Garcilazo, se prepara para representar nuevamente a la Argentina en una cita mundialista de este deporte en crecimiento. El deportista dialogó con Elonce sobre su experiencia, su recorrido en la disciplina y las expectativas de cara al torneo que se disputará en Acapulco, México, donde buscará dejar bien representado al país en una competencia de alto nivel internacional.
“Es algo hermoso. Tuve la oportunidad en el Mundial de Estados Unidos de vestir la camiseta y salir campeón del mundo. Fue una experiencia inolvidable”, expresó a ELONCE Radio & Stream FM 98.7 Garcilazo, quien ya sabe lo que es consagrarse en este deporte que combina elementos del fútbol y el golf.
El jugador recordó que su inicio en la disciplina fue casi casual, impulsado por amigos que lo invitaron a probar. “Fui un día a patear y a los pocos días empezó la pandemia. Al año siguiente empecé a competir más en serio y me atrapó por completo”, contó.
Un deporte en crecimiento y con exigencia técnica
El footgolf es una disciplina que ha crecido en Argentina desde aproximadamente 2010 y que exige precisión, control y estrategia. Según explicó Garcilazo, lo más complejo no es la potencia del golpe, sino la definición cerca del hoyo.
“Todos sabemos patear porque venimos del fútbol, pero lo difícil es el golpe de aproximación y la definición. Hay que medir muy bien la fuerza para que la pelota quede en posición de embocar”, señaló.
El deportista también destacó que el factor climático puede influir de manera decisiva en el rendimiento. “Nos ha pasado de tener que suspender torneos por el viento. La pelota no para o directamente se la lleva el viento”, explicó sobre experiencias en canchas como las de Mar del Plata.
Preparación, torneos y nivel internacional
Garcilazo forma parte de una disciplina que mantiene un calendario competitivo activo a lo largo del año, con torneos nacionales e internacionales. En Argentina, el circuito incluye el Tour de Entre Ríos, la Copa Argentina y la Liga Pro, entre otras competencias.
“Recién arranca el año. Después del Mundial se retoma fuerte en julio y agosto, cuando el clima acompaña más”, detalló el jugador, quien entrena al menos dos veces por semana en el Club de Campo Las Colinas, en Paraná.
Además, destacó el crecimiento del país en la disciplina. “Argentina hoy es potencia. En Estados Unidos fuimos campeones en senior y en general estuvimos muy cerca también”, afirmó.
El desafío mundial en Acapulco
El próximo desafío de Garcilazo será el Mundial de footgolf en Acapulco, México, donde viajará junto a una delegación argentina de alrededor de 55 jugadores. La competencia se dividirá en dos semanas: una dedicada a la modalidad individual y otra a la competencia por equipos.
“Voy a jugar en individual. El objetivo es disfrutarlo, porque no es algo que se viva siempre, y tratar de hacer lo mejor posible”, explicó.
La Argentina llega con expectativas altas tras sus últimos desempeños internacionales, aunque el propio jugador remarcó la dificultad del torneo debido al alto nivel de los participantes y la escasez de cupos.
“Para clasificar hay muy pocos lugares y el nivel es muy alto. La idea es disfrutar y llegar lo más lejos posible”, sostuvo.
Un deporte que busca crecer en difusión
Finalmente, Garcilazo destacó la necesidad de mayor difusión para el footgolf en la región. “Es un deporte nuevo que mucha gente no conoce. Cuando alguien se quiere sumar, nosotros lo invitamos, lo incorporamos al grupo y lo ayudamos a empezar”, explicó.
El jugador viajará en los próximos días desde Paraná hacia México con la ilusión de representar nuevamente al país y continuar consolidando una disciplina que, aunque poco convencional, sigue ganando terreno en Argentina y el mundo.
El Mundial de footgolf se disputará en Acapulco, México, y comenzará oficialmente el 29 de mayo, con una duración de dos semanas. La primera semana estará destinada a la competencia individual y la segunda a la modalidad por selecciones. En esta edición participarán alrededor de 24 selecciones clasificadas y una delegación argentina de aproximadamente 55 jugadores, lo que convierte al país en una de las representaciones más numerosas del certamen. Garcilazo viajará desde Paraná el lunes previo al inicio del torneo, mientras que los días 27 y 28 de mayo se realizarán las prácticas oficiales de reconocimiento del campo de juego.