Brusco descenso de la temperatura: hasta cuándo se extenderán los días frescos

Tras una semana de calor agobiante producto de un bloqueo atmosférico que impidió que las condiciones meteorológicas tuvieran cambios por un periodo prolongado de tiempo, el clima adoptó desde este sábado, y con más énfasis el domingo, un cambio abrupto. Después de haber llegado a una sensación térmica que llegó a 38ºC a fines de marzo en Paraná, ahora se espera que las mínimas desciendan hasta 15ºC y las máximas ronden los 20 toda la semana.

Según el pronóstico semanal del Servicio Meteorológico Nacional, para la zona central del país se espera un promedio de temperaturas que se ubicará hasta 5 grados por debajo de lo normal para la época del año. Eso ocurrirá luego de las tormentas y de que el viento Pampero haya hecho su trabajo para echar por tierra toda la humedad acumulada durante los últimos días. Las nuevas condiciones meteorológicas se extenderán, según el SMN, hasta el jueves 9 de abril, publicó Clarín.

Por lo pronto, se espera que el día más frío de la nueva semana que comienza sea precisamente este domingo, con una mínima que según los pronósticos podría llegar a descender hasta los 15ºC en la capital entrerriana. Luego, los ecos del Pampero se replicarán durante el resto de los días hábiles para mantener valores térmicos bajos.

El foco más frío del país (con marcas anómalas de hasta 5 grados inferiores a la media histórica) está comprendido por el oeste de la provincia de Buenos Aires, este de La Pampa, centro y sur de Córdoba y Santa Fe, suroeste de Entre Ríos y centro este de San Luis.

En general, en todo el territorio nacional el clima se manifestará con temperaturas por debajo de lo habitual para la época, con la única excepción de algunos sectores del norte en Salta, Formosa, Corrientes y Misiones. En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean normales, por lo que la cantidad de agua caída durante este fin de semana -y la anunciada también para lunes y martes próximos- en principio no causaría mayores sobresaltos.

La intensidad del azul marca las zonas en las que la anomalía térmica por defecto será superior (fuente SMN)

A partir del viernes 10 de abril ya se espera que los valores térmicos finalmente se estabilicen, con una amplia zona del país con valores habituales para el otoño y marcas algo superiores a lo normal en la zona de la Patagonia. Cabe recordar que el pronóstico trimestral del SMN, que abarca hasta junio inclusive, anunció que el promedio de temperaturas del periodo se ubicará por encima de lo normal para la época en todo el país.