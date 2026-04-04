Trasladaron a Victoria a detenido en Santa Fe por amenazas y estafas

El sospechoso, de 42 años, fue localizado en un hotel y detenido días atrás. En la jornada fue trasladado desde Santa Fe a Victoria por orden judicial en el marco de una causa por amenazas y estafas reiteradas.
Un hombre acusado por amenazas y estafas reiteradas fue trasladado este sábado a la localidad entrerriana de Victoria tras haber sido detenido en la provincia de Santa Fe, en el marco de una investigación impulsada por la Justicia de la ciudad de siete colinas.
El procedimiento se concretó en horas de la mañana, cuando personal de la Guardia Especial dio cumplimiento a un mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Garantías de Victoria.
El acusado, de 42 años y domiciliado en la ciudad de las siete colinas, se encontraba detenido en la localidad de Casilda, donde había sido localizado días atrás.
Según se informó, el hombre fue detenido la semana pasada por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe.
El operativo se llevó adelante a partir de datos aportados por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Victoria.
Las tareas investigativas permitieron establecer que el sospechoso residía en un hotel de esa localidad santafesina.
Traslado y causa judicial
Tras su detención, se dispuso el traslado del imputado hacia la jurisdicción entrerriana donde es requerido por la Unidad Fiscal interviniente en el marco de una causa por amenazas y estafas reiteradas, que se encuentra en etapa de investigación.
Desde la fuerza policial destacaron el trabajo coordinado entre las distintas dependencias para lograr la localización del sospechoso.
El procedimiento se enmarca en una serie de medidas orientadas a esclarecer hechos delictivos vinculados a maniobras fraudulentas.