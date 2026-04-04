Clásico de Avellaneda: Independiente y Racing se enfrentan por la fecha 13

Independiente y Racing se enfrentarán este viernes desde las 17:30 en una nueva edición del clásico de Avellaneda, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El duelo llega en un momento importante para ambos equipos, que buscan consolidarse en la tabla de posiciones y asegurar su lugar en la zona de clasificación a los octavos de final.

Además, tanto Independiente como Racing vienen de avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina, lo que suma un condimento extra al clásico en la previa del compromiso por el torneo local.

Cómo llegan Independiente y Racing

Independiente arriba al partido tras vencer 4-2 a Atenas de Río Cuarto en la Copa Argentina. Sin embargo, su rendimiento en el campeonato ha sido irregular, con tres victorias, cinco empates y tres derrotas.

El equipo se ubica octavo en la Zona A con 14 puntos y acumula tres encuentros sin triunfos, por lo que el clásico aparece como una oportunidad para recuperar terreno en la tabla.

Por su parte, Racing también logró avanzar en la Copa Argentina tras superar a San Martín de Formosa. En el Torneo Apertura, la Academia muestra un presente más sólido y se posiciona cuarto en la Zona B con 18 unidades.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas acumula ocho partidos sin perder y buscará extender esa racha en un partido que puede ser determinante.

Formaciones y datos del partido

Para el encuentro, Independiente formaría con Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos e Ignacio Pussetto.

En tanto, Racing saldría con Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris o Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández, Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

El partido será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y contará con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports. Además, el VAR estará a cargo de Germán Delfino.