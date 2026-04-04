Día Pyme: habrá una jornada de promoción de inversiones y generación de empleo en Paraná

El Día Pyme se llevará a cabo el próximo 21 de abril en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), de Paraná.
Desde la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de Entre Ríos invitaron a empresarios y emprendedores a sumarse al Día Pyme, que se llevará a cabo el próximo 21 de abril en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), de Paraná.
La iniciativa es organizada desde la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía, entidad que agrupa a entidades que facilitan el acceso al crédito para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, mediante el otorgamiento de garantías.
El objetivo es acercar herramientas concretas de financiamiento y generar espacios de vinculación con entidades del sistema productivo. La actividad busca promover mayores oportunidades de inversión, crecimiento y generación de empleo en la provincia.
Durante el encuentro, se dará cuenta de información sobre líneas de crédito, programas de asistencia financiera y alternativas adaptadas a sus necesidades, con asesoramiento especializado para potenciar sus proyectos.