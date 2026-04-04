“Corriendo la Coneja” continúa con funciones y prepara su cierre en Oro Verde

El Festival de Teatro Callejero "Corriendo la Coneja" transita sus jornadas finales este fin de semana largo en Paraná, con una programación que incluye espectáculos para toda la familia y un cierre previsto en la localidad de Oro Verde.

Tras las funciones realizadas durante jueves y viernes, la propuesta cultural continúa este sábado con actividades en el Centro Cultural “Juan L. Ortíz”, mientras que el domingo se llevará a cabo la jornada de cierre en otro punto del área metropolitana.

La edición actual de "Corriendo la Coneja", que celebra 12 años de trayectoria, debió reorganizar parte de su programación debido a las condiciones climáticas, aunque las actividades se mantendrán con espacios alternativos cerrados.

El festival reúne a elencos de distintas localidades y busca acercar propuestas teatrales a públicos diversos en distintos espacios.

Las funciones del sábado en Paraná

La programación de este sábado se desarrollará desde las 16 en el Centro Cultural “Juan L. Ortíz”, donde se presentarán dos espectáculos.

En primer lugar, se ofrecerá la obra de títeres “Kekus”, a cargo del grupo La bolilla que faltaba, proveniente de Rosario y Pueblo Andino.

Más tarde, desde las 17:30, se presentará “Función Deambulante”, del grupo Kachivachis, de la localidad santafesina de Casilda.

En relación a la reprogramación, la organizadora Verónica Spahn explicó: “Quisimos asegurar que el festival se haga de todas maneras, así que nos ofrecieron el espacio adentro en caso de que el clima no acompañe”.

"Corriendo la Coneja".

Cierre en Oro Verde y propuesta familiar

El domingo, el cierre de "Corriendo la Coneja" se realizará en el Polideportivo Municipal de Oro Verde, con la presentación del espectáculo “Azucena y Clavelina. Guardianas del planeta”, desde las 17.

Sobre el perfil de la propuesta, Spahn indicó: “Decimos que es para toda la familia, porque los chicos disfrutan, pero también los adultos acompañan y se suman a la experiencia”.

Además de las funciones, el festival incluye actividades complementarias como juegos y propuestas interactivas entre espectáculo y espectáculo.

Acceso y modalidad solidaria

El acceso a las actividades se mantiene bajo modalidad a la gorra, lo que permite que el público pueda colaborar de manera voluntaria.

“Es un sistema solidario, donde cada uno aporta lo que puede o lo que considera que vale el espectáculo”, señaló la organizadora.

Desde la organización también invitaron a la comunidad a acompañar el evento, destacando que participan más de 40 artistas en esta edición de "Corriendo la Coneja", que busca consolidar espacios culturales abiertos y accesibles.