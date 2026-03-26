El Festival de Teatro Callejero “Corriendo la Coneja” confirmó su cartelera para la Semana santa

El festival de teatro callejero Corriendo la Coneja celebra sus 12 ediciones con espectáculos, juegos y actividades para disfrutar en familia. Desde el 2 al 5 de abril en el Centro Cultural Juan L. Ortíz.
Llega una nueva edición del Festival de Teatro Callejero "Corriendo la Coneja" con funciones para disfrutar en familia. Este año, la propuesta central se desarrollará en el Centro Cultural “Juan L. Ortiz”, de la ciudad de Paraná, con una programación diversa del 2 al 5 de abril.
Las jornadas contemplan, además de los espectáculos, actividades sorpresa como los "Baúles Andariegos", dispositivos de teatro "Lambe Lambe", juegos y la infaltable actuación del personaje estelar: la Coneja. En esta decimosegunda edición, habrá presencia de las compañías de Casilda, Andino, Rosario, Chajarí y Villa Elisa, junto a un gran número de artistas locales que acompañan el festival.
Como propuesta especial para el público adulto, el viernes por la noche se presenta en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis la obra “Río Adentro”, un espectáculo que promete una experiencia cargada de emociones.
El día domingo 5 de abril la organización propone una función, a modo de cierre del festival, que se realizará en el Polideportivo Municipal de Oro Verde, a partir de las 17hs.
Cabe destacar que todas las actividades son de acceso libre con modalidad a la gorra. En caso de lluvia, las actividades vespertinas propuestas para los días viernes y sábado se trasladan al interior del Centro Cultural “Juan L. Ortíz” (Bv. Racedo 250).
Organizan el XII Festival de teatro callejero “Corriendo la coneja” los grupos locales: Montoto y Magoya, La Rueda Teatro y Los Macanos.
Esta edición del festival cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos, FEICAC (Fondo Económico Incentivo a las Culturas, las Artes y las Ciencias, de la Subsecretaría de Cultura), Municipalidad de Paraná, Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER), Centro Cultural Juan L. Ortíz, Municipalidad de Oro Verde, cotillón Makukos, Agua Nuestra y Q’ Papas.
Programación
Jueves 2 de abril: “Los juegos de la Coneja” (Centro Cultural “Juan L. Ortíz”, Bv. Racedo 250)
Apertura y Actividades
La inauguración oficial será el jueves 2 de abril a las 16:00 h con “Los juegos de la Coneja”. Se invita a la comunidad a sumarse con sus bicicletas, patines o monopatines para participar de una búsqueda del tesoro guiada por los personajes de los espectáculos “Mequetrefes a Pedal” (Saltimbanquis), “Sonrían” (La Rueda Teatro) y “New Clown Rabbit” (Los Macanos). La tarde incluirá juegos especiales, las mágicas Cajas Lambe Lambe y los Baúles andariegos.
Viernes 3 de abril: (Centro Cultural “Juan L. Ortíz”, Bv. Racedo 250)
Como todos los años, por las tardes el público podrá disfrutar de espectáculos teatrales para toda la familia. A esta actividad se suma la Muestra fotográfica del festival y Cajas Lambe Lambe
16hs: OBRA:Azucena y Clavelina. Guardianas del planeta
Grupo:Las Mandadas (Villa Elisa. Entre Ríos)
17:30HS OBRA: El Gran Merlot y el truco de la mujer sin cabeza
Grupo: Kachivachis. (Casilda, Santa Fe)
21:00hs (para público adulto)
Lugar: Casa Boulevard / Sala Metamorfosis (calle Ituzaingo 80, Paraná)
OBRA: Río adentro.
Grupo: Rio adentro (Chajarí, Entre Ríos)
Sábado 4 de abril: (Centro Cultural “Juan L. Ortíz”, Bv Racedo 250)
16hs OBRA: Kekus (espectáculo de títeres)
Grupo: La bolilla que faltaba. (Rosario / Pueblo Andino. Santa Fe)
17:30hs OBRA: Función Deambulante
Grupo Kachivachis. (Casilda. Santa Fe)
Domingo 5: Actividad de extensión en la ciudad de Oro Verde
En esta ocasión, articulando con la Municipalidad de Oro Verde, se presentará la función del espectáculo “Azucena y Clavelina. Guardianas del planeta”, a las 17 hs, en el Polideportivo Municipal de dicha localidad.
Función especial: Río adentro. (Apta para público adulto)
El día viernes 3, a las 21 horas, en Casa Boulevard/Sala Metamorfosis (Ituzaingó 80) se presentará el espectáculo proveniente de Chajarí “Río adentro”, el cual participó recientemente en el 40° Encuentro Entrerriano de Teatro en nuestra ciudad.
La entrada del espectáculo es con modalidad a la gorra. Se requiere realizar reserva previa al 3435300744 por capacidad limitada de la sala.
Sinopsis: Río adentro nos sumerge en la historia de dos niños del litoral entrerriano que, a partir de su encuentro con seres mitológicos, descubren el misterio de la vida y la muerte. En un viaje de emociones, los personajes ofrecen al público una visión profunda de la amistad.
"Crecemos con tu aporte"
Por último, los organizadores del festival difundieron el CBU de una cuenta "en la que podrás hacer tu aporte y de esta manera valorar el trabajo de los más de 40 artistas que participarán del evento".
Los datos son los siguientes:
Alias: 2026coneja
Mercado Pago.