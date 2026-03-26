Abren inscripción al Encuentro Provincial de Muralismo con premios y sede en Maciá

La convocatoria al Encuentro Provincial de Muralismo ya se encuentra abierta y permitirá a artistas entrerrianos presentar sus bocetos para participar del evento que se realizará en la ciudad de Maciá del 8 al 10 de mayo. La inscripción es online y estará disponible hasta el 24 de abril inclusive.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a la Municipalidad de Maciá, con el objetivo de promover la producción artística en el espacio público y fortalecer las identidades culturales de la provincia a través del muralismo.

Podrán participar del Encuentro Provincial de Muralismo artistas mayores de 18 años que acrediten residencia en Entre Ríos por un período no menor a tres años, según se informó oficialmente.

Selección de proyectos y criterios del jurado

El jurado del Encuentro Provincial de Muralismo seleccionará siete proyectos ganadores, cuyos autores recibirán un premio económico y tendrán la posibilidad de ejecutar sus obras durante el evento.

Las intervenciones se realizarán en técnica pintura y comenzarán el primer día del encuentro. La inauguración de los murales está prevista para el cierre de la actividad, donde se presentarán los trabajos finalizados.

Encuentro Provincial de Muralismo.

Para la evaluación, se tendrán en cuenta distintos criterios como la coherencia con la temática propuesta, la representación federal de las localidades entrerrianas, la calidad técnica de los bocetos y la adaptación al espacio disponible. También se considerará la equidad de género entre las propuestas seleccionadas.

Premios y temática del encuentro

En cuanto a los premios, las propuestas individuales recibirán $550.000, mientras que los grupos de hasta tres integrantes podrán acceder a un monto de $850.000.

La temática del Encuentro Provincial de Muralismo será “Pueblos Entrerrianos, arte e identidad”, con el objetivo de reflejar las distintas expresiones culturales que conforman la identidad de la provincia.

Desde la organización se destacó que los pueblos entrerrianos construyen su identidad a partir de múltiples influencias, donde conviven tradiciones y expresiones contemporáneas. En ese sentido, se invita a los artistas a representar esa diversidad en los muros de la ciudad de Maciá.

La inscripción al Encuentro Provincial de Muralismo se realiza de manera online mediante un formulario, donde los participantes deberán presentar sus bocetos y cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento.