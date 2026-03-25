Tango en la Vieja Usina: 10 años de pasión y encuentro semanal

REDACCIÓN ELONCE
“Tango en la Vieja Usina” celebra 10 años de práctica semanal, reuniendo DJs y bailarines por amor al tango en un espacio único de la ciudad.
En pleno corazón de la ciudad, Tango en la Vieja Usina celebra 10 años de prácticas semanales ininterrumpidas. Desde hace una década, los miércoles de 21 a 23, músicos, DJs y bailarines se encuentran en este espacio histórico por amor al tango. Como destaca Ignacio Miño, “todos trabajan gratis por amor al tango, cuidando y fortaleciendo este espacio que se ha convertido en un referente de la comunidad”.
La iniciativa se ha expandido más allá de la ciudad, convocando participantes de localidades cercanas como Villegas y Santa Fe, así como visitantes de otras regiones. Cada miércoles, un DJ distinto se encarga de la selección musical, alternando entre milongas, tangos y valses, con un toque moderno que complementa las orquestas tradicionales.
Este formato ha permitido mantener un equilibrio entre tradición y contemporaneidad, logrando atraer tanto a público joven como a los conocedores del tango clásico. “La idea es trabajar todos en favor del tango y conservar la esencia del espacio, incluso después de 10 años”, agrega Miño.
Música y comunidad en la Vieja Usina
El programa musical de Tango en la Vieja Usina combina lo mejor de las viejas orquestas con un toque de aire electrónico en algunas tandas, buscando mantener la frescura y la sorpresa en cada encuentro. Los asistentes, fieles a la cita semanal, desafían cualquier condición climática: frío, calor, humedad o nieve no impiden que se reúna la comunidad del tango.
La continuidad de estas prácticas ha fortalecido vínculos entre bailarines, DJs y organizadores, consolidando un espacio donde la música y la danza son protagonistas absolutos. Según los coordinadores, mantener abierto el espacio todos los miércoles es un compromiso con la tradición y la difusión del tango a nuevas generaciones.
Con 10 años de historia, Tango en la Vieja Usina se perfila como un referente de la ciudad para quienes buscan la autenticidad del tango, la pasión de la práctica constante y la posibilidad de compartir experiencias en un ambiente de camaradería y respeto por la cultura tanguera.