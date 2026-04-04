Video: en plena tormenta, robaron motos en Concepción del Uruguay y fueron recuperadas

Una de las motos recuperadas en Concepción del Uruguay.

Dos motocicletas fueron robadas durante la madrugada de este sábado en Concepción del Uruguay, en medio de condiciones climáticas adversas, y recuperadas horas más tarde tras intervenciones policiales en distintos sectores de la ciudad.

Los procedimientos se desarrollaron en el marco de recorridas preventivas y a partir de denuncias realizadas por los damnificados, lo que permitió activar rápidamente la búsqueda de los vehículos sustraídos en Concepción del Uruguay.

El primero de los hechos se registró alrededor de las 2:25, cuando un joven de 22 años denunció el robo de su motocicleta Keller KN110, que había dejado estacionada en inmediaciones de Bulevar 12 de Octubre y Maipú.

Tras el aviso, personal policial inició un operativo y logró visualizar a dos personas que se desplazaban en un rodado de similares características, lo que derivó en una persecución.

Persecución y secuestro del primer rodado

El seguimiento se produjo en la zona de calles Maipú y Sartorio, donde los sospechosos advirtieron la presencia policial y abandonaron la motocicleta para continuar la fuga a pie.

El vehículo fue secuestrado en el lugar y posteriormente restituido a su propietario, tras las actuaciones correspondientes en Concepción del Uruguay.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría de Minoridad, que realizaba tareas preventivas en ese sector de la ciudad.

Otro robo y hallazgo en la vía pública

Horas más tarde, alrededor de las 6:10, se registró un segundo hecho en Concepción del Uruguay, cuando un vecino denunció la sustracción de una motocicleta Motomel SR 200.

El rodado había sido retirado del frente de su domicilio, ubicado en la zona de calles Artusi y 20 del Oeste.

Luego de un rastrillaje en el área, el vehículo fue hallado abandonado entre calles Posadas y Artusi, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

En este caso intervino personal de Comisaría Segunda junto a la División Policía Científica, que trabajó en la recolección de rastros y pericias para avanzar en la identificación de los responsables.