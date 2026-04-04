Asesinaron a un joven en Santa Fe y hallaron un arma en el patio de la casa del vecino

Un nuevo homicidio se registró en la ciudad de Santa Fe durante la noche del viernes, cuando un joven de 28 años fue atacado con un arma de fuego en la zona norte. El hecho es investigado por la Justicia y, por el momento, no hay personas detenidas.

El episodio ocurrió en un sector cercano a Pasaje Ceballos al 9700. La intervención policial se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una persona herida en la vía pública.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al joven tendido en el suelo con una herida de bala en el torso. Minutos después arribó una ambulancia, pero el personal médico constató que ya había fallecido.

A partir de ese momento, se dispuso el resguardo de la escena y se iniciaron las primeras tareas investigativas en el sector norte de Santa Fe.

Un elemento que se suma a la investigación

Mientras trabajaban los peritos, un vecino aportó un dato que fue incorporado a la causa. Indicó que en el patio de su vivienda había una bolsa que no reconocía como propia.

Al ser revisada por los agentes, en su interior se encontró un arma de fuego junto a cargadores y municiones. Ese material fue secuestrado y será sometido a peritajes, según informó Aires de Santa Fe.

Armas encontradas en lo del vecino. Foto: Aires de Santa Fe.

Los investigadores buscan determinar si ese elemento tiene relación directa con el ataque ocurrido en Santa Fe.

Cómo avanza la causa

La investigación quedó en manos del fiscal de la Unidad de Homicidios, quien ordenó una serie de medidas para reconstruir lo sucedido.

Entre ellas, se trabaja en el análisis de cámaras de seguridad de la zona y en la recolección de testimonios que permitan establecer la secuencia del hecho y la posible huida del agresor.

Por el momento no se descarta ninguna hipótesis sobre el homicidio ocurrido en Santa Fe, mientras continúan las averiguaciones para identificar al responsable.