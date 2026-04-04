Tensión entre Emilia Mernes y Tini Stoessel: se conocieron los detonantes de la ruptura

El vínculo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel volvió a quedar bajo análisis en las últimas horas luego de que trascendieran versiones sobre el origen de su distanciamiento. Si bien ninguna de las dos brindó detalles concretos, el conflicto tomó relevancia a partir de señales públicas y comentarios en distintos programas.

El episodio comenzó a tomar forma cuando Tini dejó de seguir en redes sociales a Emilia Mernes, un gesto que generó especulaciones sobre una posible ruptura en la relación. Luego, durante una presentación en vivo, la cantante hizo referencia a un “tema delicado”, sin profundizar en el contenido.

A partir de ese momento, comenzaron a circular distintas hipótesis sobre lo ocurrido, vinculadas tanto a cuestiones profesionales como a situaciones personales.

Las versiones sobre el distanciamiento

Una de las primeras interpretaciones apunta a diferencias dentro del ámbito laboral. Según se mencionó en televisión, Emilia Mernes habría incorporado a su equipo a integrantes que anteriormente trabajaban con Tini, como bailarinas, productores y estilistas.

En ese sentido, el periodista Gustavo Méndez sostuvo que ese movimiento habría generado tensiones entre ambas. Además, se mencionaron similitudes en coreografías como otro de los factores que habrían deteriorado el vínculo.

Emilia y Tini.

De acuerdo a esa versión, Tini habría intentado mantener una conversación para resolver la situación, aunque no se habría llegado a un acuerdo.

Un posible episodio personal en el conflicto

Otra de las versiones que comenzó a circular en redes sociales está vinculada a una situación personal que Tini habría atravesado y que, según trascendió, habría compartido en su círculo íntimo.

En ese marco, se señaló que el conflicto se habría profundizado cuando Emilia Mernes decidió trabajar con una persona que estaría relacionada con ese episodio, lo que fue interpretado como una ruptura de confianza.

Estos datos surgieron a partir de un audio que comenzó a difundirse en redes, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre ese contenido.

Por ahora, el conflicto entre ambas artistas se mantiene en el terreno de las versiones, mientras ninguna de las protagonistas brindó precisiones sobre lo ocurrido.