Torneo Apertura: Lanús venció a Unión y alcanzó la punta de la Zona A  

Lanús aprovechó el hombre de más y venció a Unión como local por 2-1 en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Ciudad de Lanús.

Los goles del conjunto granate los convirtieron Ramiro Carrera, a los 50 minutos del primer tiempo, y Marcelino Moreno, a los 11’ del complemento, mientras que Cristian Tarragona anotó a los 21’ del segundo periodo para el “Tatengue”.

Por su parte, Valentín Fascendini vio la tarjeta roja a los 44’ de la etapa inicial en el cuadro visitante por una sujeción, como último hombre, sobre el delantero Rodrigo Castillo y dejó a su equipo con 10 jugadores.

Con este resultado, los comandados por Mauricio Pellegrino alcanzaron la cima de la Zona A con 6 puntos, previo al duelo ante Instituto en Córdoba, el próximo martes desde las 21:15 por la siguiente jornada del campeonato local.

En tanto, el elenco santafesino continúa sin sumar de a tres en el certamen tras la igualdad en el estreno ante Platense. Ahora, recibirá a Gimnasia de Mendoza el lunes 2 de febrero a partir de las 22:00.

Unión superaba desde el juego en condición de visitante a Lanús durante el primer tiempo, pero el encuentro quedó marcado por la expulsión de Fascendini en los instantes finales de dicho periodo por una infracción sobre Rodrigo Castillo cuando este se dirigía en carrera hacia el arco rival, sin oposición.

Con superioridad numérica en el terreno de juego, los locales crecieron en el partido y golpearon primero por medio de Ramiro Carrera, quien empujó hacia el fondo de la red un centro desde la derecha de Eduardo Salvio, justo antes del cierre de la etapa inicial.

En el complemento, el “Granate” continuó dominando las oportunidades y amplió la diferencia con un tanto de Marcelino Moreno luego de un contragolpe letal que tuvo una nueva asistencia del ex atacante de Boca.

Los dirigidos por Leonardo Madelón se replegaron en busca de solidez defensiva debido a que estaban otorgando varios espacios para las proyecciones de Lanús y llegaron al descuento a los 21 minutos del complemento, indica NA.

Julián Palacios condujo el balón por varios metros y habilitó a Cristian Tarragona, goleador del Tatengue, quien definió por arriba tras la salida de Nahuel Losada en un intento por cortar la acción.

A pesar del gol, el elenco santafesino no pudo llegar al empate y Lanús sumó su segundo triunfo en el Torneo Apertura luego del triunfo por 3-2 ante San Lorenzo en la primera fecha.

Otros resultados de la Fecha 2 del Torneo Apertura

Durante la jornada del jueves se completaron varios partidos de la segunda fecha del Campeonato de Primera División:

Zona A

Defensa y Justicia venció 1-0 a Deportivo Riestra, con gol de Guillermo Laza.

Lanús se impuso 2-1 ante Unión (Santa Fe), con goles de Carrera y Moreno.

Zona B

Belgrano y Tigre empataron 1-1, en un duelo parejo.

Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors igualaron 0-0.

Sarmiento le ganó 1-0 a Banfield en otro partido de la jornada.

Estos encuentros continuaron la actividad del certamen, que había comenzado el 22 de enero y presenta un calendario amplio con duelos entre equipos de distintas zonas.