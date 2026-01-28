Boca perdió con Estudiantes 2 a 1 y se quedó sin invicto en el Torneo Apertura

Boca se quedó con las manos vacías en La Plata.

Estudiantes se hizo fuerte en el estadio UNO y con justicia derrotó 2-1 a Boca Juniors en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. De esta forma, alcanzó los cuatro puntos en la tabla de posiciones. Por el lado de la visita, el elenco de Claudio Úbeda se quedó sin invicto.

Comenzó arriba el Pincharrata, que fue el mejor del partido a lo largo de los primeros 75 minutos del partido. A través de la pelota parada, llegaron ambos goles del elenco que dirige técnicamente Eduardo Domínguez. Primero fue Santiago Núñez que ganó el duelo y posteriormente el defensor central, Leandro González Pirez, que le permitió tener aire al local.

En el complemento, el Xeneize tuvo energía con los juveniles y se animó a buscar la heroica. Exequiel Zeballos logró vencer a Fabricio Iacovich y consiguió el 1-2, pero lamentablemente en los minutos posteriores se quedó sin chances de llegar al empate.

Ahora, el equipo de Claudio Úbeda buscara reponerse a esta caída el próximo domingo desde las 19:15 contra Newell’s en La Bombonera. Por otro lado, Estudiantes visitará el lunes a partir de las 17:30 a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Estudiantes se hizo fuerte en el estadio UNO. Foto: Infobae.

Las incidencias del partido

¡FINAL DEL PARTIDO!

¡ADICIONARON CINCO MINUTOS!

89 minutos: Estudiantes busca cerrar el partido

Eduardo Domínguez decidió la entrada de Gabriel Neves en lugar de Cristian Medina.

88 minutos: Aranda tuvo el empate

El juvenil de 18 años sacó un remate cruzado que obligó a una estirada salvadora de Iacovich.

86 minutos: otro debut en Boca Juniors

Tomás Aranda ingresó por Kevin Zenón

82 minutos: doble cambio en Estudiantes

Alexis Castro y Facundo Farías entraron por Ezequiel Piovi y Fabricio Pérez.

80 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Exequiel Changuito Zeballos marcó el descuento del Xeneize en la primera llegada clara al arco de Fabricio Iacovich.

74 minutos: primera modificación en Estudiantes

Franco Domínguez Ávila reemplazó a Joaquín Tobio Burgos.

72 minutos: segundo cambio en Boca Juniors

Gonzalo Gelini hace su estreno en Primera División en lugar de Tomás Belmonte.

65 minutos: nuevo ataque de Estudiantes

Un cabezazo de Cristian Medina se perdió a varios metros del arco de Marchesín.

60 MINUTOS: ¡NO HAY PENAL PARA ESTUDIANTES!

El árbitro Pablo Echavarría revisó la acción por recomendación del VAR y concluyó en que el rechazo de Blanco impactó de manera clara en el brazo de Eric Meza. Debido a esto, cobró tiro libre en salida para Boca Juniors.

56 MINUTOS: ¡PENAL PARA ESTUDIANTES!

Un rechazo endeble de Lautaro Blanco expuso a Ayrton Costa, quien derribó a Fabricio Pérez en el área.

Foto: La Nación.

47 MINUTOS: ¡MARCHESÍN, DE VILLANO A HÉROE!

Despejó una pelota a los pies de Cristian Medina, quien le extendió un pase a Carrillo, pero el achique del arquero fue vital para contener el remate del atacante.

¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en Boca Juniors: Ander Herrera por Williams Alarcón.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

44 minutos: nuevo avance de Estudiantes

Ezequiel Piovi ensayó un derechazo cruzado que se fue cerca del palo izquierdo de Marchesín.

38 MINUTOS: ¡GOL DE ESTUDIANTES!

Nuevamente desde un tiro de esquina, el León sacó provecho. Logró sacar un centro al punto penal que Leandro González Pirez, tras desprenderse de su marca, estableció el 2-0.

37 MINUTOS: ¡OTRA TAPADA FENOMENAL DE MARCHESÍN!

El arquero volvió a hacerse gigante para impedir el gol de Eric Meza.

35 MINUTOS: ¡MARCHESÍN SALVÓ A BOCA JUNIORS!

El arquero le sacó un mano a mano a Guido Carrillo.

30 minutos: respuesta rápida de Ayrton Costa

El zaguero central intentó un zurdazo tras un centro desde la izquierda y su intento se marchó por el fondo.

27 MINUTOS: ¡GOL DE ESTUDIANTES!

Tras un centro desde la izquierda, Santiago Núñez apareció por el segundo palo para puntear el balón y vencer la valla de Agustín Marchesín. Arriba 1-0 el local.

19 minutos: Alarcón tuvo la suya en Boca Juniors

El ex Huracán recibió un pase atrás de Leandro Paredes y ejecutó un derechazo elevado en el rectángulo mayor.

12 minutos: Estudiantes pisó el área de Marchesín

Fabricio Pérez ensayó un remate de volea que se fue lejos de la valla Xeneize.

7 minutos: quedó tendido Ezequiel Piovi

El volante de Estudiantes sufrió un golpe involuntario de Iker Zufiaurre en plena disputa de la pelota. Salió de la cancha tras recibir atención médica y volvió a entrar al cabo de unos segundos.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Las formaciones confirmadas

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Fabricio Pérez, Cristian Medina, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos.